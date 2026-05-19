Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Svetový šampionát v Severnej Amerike láka najslávnejších trénerov do medzinárodného súboja
Tagy: MS vo futbale 2026
Top 5 trénerov bojuje o prestíž a slávu na futbalovom svetovom šampionáte.
19.5.2026 (SITA.sk) - Top 5 trénerov bojuje o prestíž a slávu na futbalovom svetovom šampionáte.
Tohtoročný futbalový svetový šampionát prináša zmenu oproti doterajšej konkurencii medzi klubovou a reprezentačnou scénou, keď do boja o titul zapoja niektoré z najväčších trénerských mien.
Medzi päť najvýznamnejších trénerov, ktorí sa zaviazali viesť svoje reprezentácie k sláve, patria:
Thomas Tuchel (Anglicko) - Bývalý tréner Bayernu Mníchov, FC Chelsea a Paríža Saint-Germain, sa stal najnovším strategickým šéfom anglickej Futbalovej asociácie. Anglicko stále čaká na veľký triumf už od roku 1966, na ktorý chcel predtým v posledných rokoch pod vedením Garetha Southgata. Tuchel ako víťaz Ligy majstrov musí dokázať, že jeho metódy z klubovej sféry prenesie aj na náročnú medzinárodnú súťaž.
Carlo Ancelotti (Brazília) - Brazília po dlhých desaťročiach opäť siahla po legendárnom európskom trénerovi, aby ukončila 24-ročné čakanie na svoj šiesty titul svetového šampióna. Ancelotti ako rekordér v počte víťazstiev Ligy majstrov (päť titulov) sa vyznačuje schopnosťou zvládať vyraďovacie súboje, navyše dobre pozná hviezdy svojho tímu, napríklad Viníciusa Júniora.
Mauricio Pochettino (USA) - Argentínsky tréner pôsobí v Spojených štátoch amerických, kde však zatiaľ nedosiahli želané výsledky. Futbalová reprezentácia USA nezvládla víťazne ani Gold Cup, ani Ligu národov CONCACAF, čo vyvoláva otázky o efektivite jeho vedenia.
Marcelo Bielsa (Uruguaj) - Tréner, ktorý ovplyvnil mnohých súčasných lídrov svetového futbalu, má možno poslednú šancu zažiariť na svetovom šampionáte. Po významných kvalifikačných víťazstvách sa však ukázali problémy v tíme, ktorý zápasí s jeho náročnými metódami.
Julian Nagelsmann (Nemecko) - Mladý kouč, ktorý pred dvoma rokmi s Nemeckom tesne nepostúpil ďalej na domácom Eure, bude mať podľa očakávaní poslednú príležitosť dosiahnuť veľký úspech v reprezentácii pred návratom do klubového futbalu. Nemecko sa snaží získať späť stratenú prestíž po nepresvedčivých výsledkoch na ostatných veľkých turnajoch.
Týmto spôsobom prináša šampionát 2026 unikátny zápas nielen medzi hráčmi, ale aj medzi špičkovými trénerskými osobnosťami, ktoré budú čeliť výzve priniesť úspech svojim reprezentáciám v najväčšej medzinárodnej futbalovej súťaži.
Zdroj: SITA.sk - Svetový šampionát v Severnej Amerike láka najslávnejších trénerov do medzinárodného súboja © SITA Všetky práva vyhradené.
