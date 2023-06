Hercovu misiu si na Art Film Feste prevezmú E.Holubová a Z.Studenková

Česká herečka Eva Holubová a jej slovenská kolegyňa Zdena Studenková si prevezmú cenu Hercova misia na tohtoročnom Art Film Feste (AFF). Informovali o tom v utorok na tlačovej konferencii organizátori 29. ročníka medzinárodného filmového festivalu, ktorý sa uskutoční v Košiciach 16. až 23. júna. Celkovo prinesie 146 filmových projekcií.





"Odpremietame 82 dlhometrážnych titulov z celého sveta a 37 krátkometrážnych filmov," spresnil umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch, zároveň zostavovateľ medzinárodnej súťaže hraných filmov, do ktorej sa podarilo získať deväť medzinárodných titulov zo štyroch kontinentov. "Zaujímavosťou je, že na týchto filmoch sa podieľalo až šesť filmových režisérok," poznamenal k súťaži, v ktorej diváci uvidia "výrazné autorské filmy" ako Blaze, Dalva, Bežec či Stredomorská horúčka.Palúch potvrdil, že do súťažnej sekcie sa organizátorom podarilo zaradiť aj maďarsko-slovenský film Umelohmotné nebo. "Ide o celovečerný animovaný film, ktorému ale predchádzalo nakrúcanie živej hereckej akcie, takže sa môže uchádzať o ceny vo všetkých kategóriách – najlepší film, najlepšia réžia a najlepší mužský a ženský herecký výkon," poznamenal k snímke, ktorú festival uvedie na Slovensku prvýkrát.Po trojročnej pauze sa AFF vracia k Medzinárodnej súťaži krátkych filmov, potvrdil to jej zostavovateľ Martin Kaňuch. Vo festivalovom programe nebude chýbať viacero masterclassov, jeden z nich bude mať aj Zlatou kamerou ocenený maďarský filmár Béla Tarr. Hovorca festivalu Juraj Čurný prezradil, že jeden z masterclassov na tému ako sa tvorí seriál, pripraví režisér Peter Bebjak. Sprievodný program prinesie aj projekciu nemého zreštaurovaného filmu Karola Plicku Po horách, po dolách, ktorý festival uvedie v sekcii k 60. výročiu Slovenského filmového ústavu (SFÚ) aj so živým hudobným sprievodom. Nebude chýbať ani spomienkový večer na Milana Lasicu, prvého prezidenta AFF, festival uvedie aj Lasicove obľúbené filmy.Art Film Fest tradične odovzdá cenu Hercova misia, ktorou oceňuje prínos v oblasti filmového herectva. K hereckým legendám medzinárodnej i slovenskej kinematografie sa tento rok pridajú dámy, ktoré pôsobili vo filmovom herectve už počas Československa. Zo Slovenska získa ocenenie Zdena Studenková a z Českej republiky prijala ocenenie Eva Holubová. "Veľmi sa na obe dámy tešíme, ocenenie si absolútne zaslúžia," poznamenal Palúch s tým, že herečky uvedú na AFF aj svoje filmy. Studenková si vybrala snímku Anděl s ďáblem v těle z roku 1983 a Holubová kultový film Pelíšky (1999).

