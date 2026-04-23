|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vojtech
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. apríla 2026
Agh z kauzy miliónových zmeniek nezaplatil peňažný trest, náhradný mu odpustili
Zdieľať
23.4.2026 (SITA.sk) - Dôvodom je nemajetnosť Agha a exekúcie, ktorým čelil.
Štefan Agh, ktorého odsúdili na 13 rokov väzenia v kauze falšovania miliónových zmeniek televízie Markíza, sa vyhol dodatočným piatim mesiacom naviac vo väzení.
Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku totiž vo štvrtok rozhodol, že u odsúdeného upúšťa od uloženia náhradného trestu za nezaplatenie peňažného trestu 5 000 eur.
Dôvodom je nemajetnosť Agha a exekúcie, ktorým čelil. Podľa predsedníčky senátu Pamely Záleskej je odsúdený dlhodobo neschopný peňažný trest uhradiť, pričom nebolo preukázané, že by túto situáciu vedome a úmyselne spôsobil. Štvrtkové rozhodnutie súdu nie je právoplatné, prokurátor sa zatiaľ nevyjadril k prípadnému podaniu sťažnosti.
"Som v podstate nemajetný," povedal dnes Agh, ktorého predviedli na pojednávanie súdu z výkonu trestu, s tým, že v rámci osobného bankrotu mu vydražili byt a zablokovali úspory. "Nevlastním žiadny majetok," doplnil s tým, že z výsluhového dôchodku mu ostáva celkovo 194 eur mesačne.
Preto žiadal o upustenia premeny peňažného trestu na trest väzenia. "Vzhľadom k môjmu veku a zdravotnému stavu," uviedol. Zároveň doplnil, že celkový trest by mu mal byť upravený podľa novej legislatívy, ktorá je pre neho priaznivejšia.
Prokurátor Ján Šanta v tejto súvislosti pripomenul, že rozsah trestnej činnosti, za ktorú bol Agh odsúdený, predstavoval takmer 35 miliónov eur. "Odsúdený si musí byť vedomý toho, že keď pácha trestnú činnosť takéhoto rozsahu budú sa na neho vzťahovať aj prísne sankcie," zdôraznil Šanta s tým, že uložený peňažný trest je v porovnaní z rozsahom trestnej činnosti zanedbateľný. Preto prokurátor požadoval nariadenie výkonu náhradného trestu.
Špecializovaný trestný súd v októbri 2021 uložil Štefanovi Aghovi v kaze falšovania zmeniek trest odňatia slobody na 13 rokov. Zároveň mu uložili aj peňažný trest vo výške 5 000 eur. Pre prípad, že by sumu neuhradil, súd určil náhradný trest vo výmere päť mesiacov väzenia. Agh následne tvrdil, že sa voči rozhodnutou odvolal, ŠTS však túto informáciu poprel a verdikt sa stal právoplatným.
Agha zadržali v Českej republike v marci 2022 a v máji toho istého roku ho vydali na Slovensko, kde nastúpil na výkon trestu. V júni 2022 odsúdený neúspešne žiadal o pozastavenie výkonu trestu práve z dôvodu kontroverzii o tom, či jeho vtedajší obhajca podal vo veci odvolanie. Agh konkrétne tvrdil, že postupom advokáta, ktorý zmaril jeho právo na obhajobu, sa má zaoberať Slovenská advokátska komora. Začiatkom roka 2025 podal Agh vo veci dovolanie na Najvyšší súd SR, ten ho však odmietol.
Podľa orgánov činných v trestnom konaní vytvoril Štefan Agh v bližšie neurčenom období od roku 2013 do roku 2016 po dohode s podnikateľom Marianom Kočnerom a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom dve zmenky, ktoré boli datované do júna 2000. Jedna zo zmeniek bola v hodnote osem miliónov eur, druhá vo výške 26 miliónov eur. Vyplatenia zmeniek sa na súde následne domáhala spoločnosť Správa a inkaso zmeniek Mariana Kočnera, vyplatiť ich mal Rusko ako žalovaný v prvom rade a spoločnosť Markíza Slovakia ako žalovaný v druhom rade.
Poškodená Markíza po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku voči Aghovi žiadala v rámci dovolania od neho náhradu škody vo výške viac ako 2,4 milióna eur. Dovolací senát Najvyššieho súdu SR to však v septembri 2022 zamietol.
Agh bol na rozdiel od Mariana Kočnera a Pavla Ruska v kauze zmeniek súdený v samostatnom konaní. Menovaná dvojica bola právoplatne odsúdená na 19 rokov väzenia.
Zdroj: SITA.sk - Agh z kauzy miliónových zmeniek nezaplatil peňažný trest, náhradný mu odpustili © SITA Všetky práva vyhradené.
