 Z domova

23. apríla 2026

Združenie sudcov kritizuje nečinnosť voči útokom na sudkyňu Záleskú, Súdna rada prišla s jasným stanoviskom


664352e877e53221946113 676x450 23.4.2026 (SITA.sk) - Situácia sa podľa združenia ešte zhoršila po tlačovej konferencii premiéra, kde Robert Fico oznámil podanie trestného oznámenia proti sudkyni Záleskej a obvinil ju zo zneužitia právomoci na politickú objednávku.


Združenie sudcov Za otvorenú justíciu vyjadrilo vážne znepokojenie nad postojom Súdnej rady SR v prípade verbálnych útokov na sudcov. Ako informovali v tlačovej správe, ešte 10. apríla upozornili na verejné vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica adresované sudkyni Pamele Záleskej v súvislosti s jej rozhodovaním v trestnej veci Dušana Kováčika. Tieto vyjadrenia podľa zrduženia sudcov obsahovali hrozby trestným oznámením a disciplinárnym postihom.

Ako sudcovia Za otvorenú justíciu priblížili, ešte 14. apríla mal byť na zasadnutí Súdnej rady SR prerokovávaný bod "Verbálne útoky na sudcov". Tento bod však bol bez vecného prerokovania vypustený, s odôvodnením, že nebol zaznamenaný žiadny útok na sudcu.

Situácia sa zhoršila


"Takéto ignorovanie verejného a masívne medializovaného útoku na sudcu Súdnou radou Slovenskej republiky považujeme za neprijateľné a nezlučiteľné s jej ústavným poslaním. Ak súdna rada nepovažuje výroky predsedu vlády za útok voči sudkyni Záleskej, sudcovia a aj verejnosť majú právo dozvedieť sa dôvody tohto názoru," uviedli sudcovia.

Situácia sa podľa združenia ešte zhoršila po stredajšej tlačovej konferencii predsedu vlády, kde Robert Fico oznámil podanie trestného oznámenia proti sudkyni Záleskej a obvinil ju zo zneužitia právomoci na politickú objednávku.

Súdna rada odmieta reagovať


Združenie sudcov Za otvorenú justíciu vyzýva v tejto súvislosti Súdnu radu SR zaradiť opakované verejné útoky na sudkyňu Pamelu Záleskú na svoje rokovanie, ako aj zaujímať k nim jasné a verejné stanovisko. V neposlednom rade vyzývajú súdnu radu dôsledne plniť svoju ústavnú úlohu ochrany nezávislosti súdnictva.

Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o stanovisko aj Súdnu radu SR. "Ako už opakovane predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová v minulosti uviedla, súdna rada nebude mediálne reagovať na žiadne výzvy osôb zoskupených pod názvom ZOJ. ZOJ totiž nie je stavovská organizácia sudcov a nie je zrejmé, aké a ktoré osoby zastupuje, keďže nie je nikde registrovaná," reagovala súdna rada.


Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská bude čeliť trestnému oznámeniu pre údajné zneužívanie právomoci verejného činiteľa v kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Informoval o tom v stredu na tlačovej besede predseda vlády Robert Fico. Ako zdôraznil, Záleská bola pri odsúdení Kováčika zaujatá, k prípadu pristupovala s prezumpciou viny, dezinterpretovala dôkazy v neprospech obžalovaného, jeho obhajobu označila za ničotnú a mala tiež urážlivé vyjadrenia.

Fico argumentuje právoplatným rozhodnutím dovolacieho senátu Najvyššieho súdu SR z konca minulého roku. Ten zrušil rozsudok, ktorým bol Dušan Kováčik uznaný za vinného, lebo bol porušený zákon v neprospech obvineného. Premiér v tejto súvislosti pripomenul, že Záleská, ktorá prvostupňovým rozsudkom Kováčika odsúdila na 14 rokov väzenia zatajila svoj vzťah s novinárkou Monikou Tódovou, "ktorá opakovane písala desiatky negatívnych článkov proti Dušanovi Kováčikovi".

Záleská zároveň podľa Fica odmietla Kováčikovu obhajobu ako celok s ironickým komentárom o ničotnosti takejto obhajoby. Dovolací súd tiež podľa premiéra skonštatoval, že Záleská dezinterpertovala vykonaný dôkaz, konkrétne výpoveď svedkyne, ktorá bola v prospech Kováčika. Fico doplnil, že za spomenuté vici mala byť Záleská dávno vyzlečená za talára.




Zdroj: SITA.sk - Združenie sudcov kritizuje nečinnosť voči útokom na sudkyňu Záleskú, Súdna rada prišla s jasným stanoviskom © SITA Všetky práva vyhradené.

