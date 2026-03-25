Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 25.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

AI v marketingu: Čo skutočne funguje a čo je len ďalší trend?



Rok 2026 priniesol do marketingu vytriezvenie.



Zdieľať
AI v marketingu

Zdroj: freepik.com

Rok 2026 priniesol do marketingu vytriezvenie. Po počiatočnom ošiali, kedy chcela každá firma „mať AI“, sa trh rozdelil na dve skupiny: tie, ktoré technológiu využívajú na reálnu efektivitu, a tie, ktoré naleteli na marketingový „pozlátkový“ efekt. Mnohé nástroje sa dnes hrdia nálepkou AI, hoci v skutočnosti ide len o vopred naprogramované automatizácie bez štipky strojového učenia.

Rozlíšiť skutočný prínos od trendu je pritom kľúčové pre návratnosť investícií (ROI). Zatiaľ čo generatívna AI pri tvorbe obsahu a prediktívna analytika pri správe rozpočtov prinášajú merateľné výsledky, slepé generovanie tisícok podpriemerných textov bez pridanej hodnoty dnes firmy skôr poškodzuje.

Keď vyhľadávanie preberajú chatboti

Najväčšou zmenou prešla oblasť, kde sa zákazník stretáva s informáciami. Klasické „googlenie“ čoraz viac nahrádza priama interakcia s AI modelmi. Práve tu sa láme chlieb medzi moderným marketérom a tradičným SEO špecialistom.

K tejto téme sa vyjadruje aj Sofia Tomová, SEO Expert Lead v agentúre Basta digital a držiteľka firemnej ceny Organické zlato 2025 za najlepšiu marketérku v dobe AI na Slovensku. Upozorňuje, že skutočné využitie AI v digitálnom marketingu spočíva najmä v sledovaní zmienok v AI modeloch a chatbotoch:

„Tento prístup pomáha marketérom odhaliť, ako LLM (veľké jazykové modely) vnímajú a zmieňujú vašu značku. Monitoring je potrebné robiť pravidelne a vyhodnocovať v čase sentiment odpovedí či frekvenciu zmienok v odpovediach,“ vysvetľuje Sofia Tomová.

Tento posun k monitoringu odpovedí potvrdzuje aj Aleyda Solis, uznávaná ako European Search Personality of the Year. Tá však upozorňuje na prozaickejší problém – technickú prístupnosť webu pre umelú inteligenciu: „Mnohé weby dnes zlyhávajú na úplných základoch. Tímy strávia mesiace diskusiou o AI stratégii, ale potom zistím, že ich hosting alebo CDN potichu blokuje AI botov.“ Bez prístupu crawlerov k dátam je akákoľvek stratégia neúčinná.

Budúcnosť sa volá GEO (Generative Engine Optimization)

Budúcnosť sa volá GEO

Zdroj: freepik.com

Ak bolo rok 2024 rokom ChatGPT, rok 2026 je rokom GEO. Tento pojem definuje Michael King, držiteľ ocenenia Search Marketer of the Year. Podľa neho už neoptimalizujeme pre kľúčové slová, ale pre sémantickú relevanciu: „Viditeľnosť je dnes vektor. Ak nie ste v súlade s tým, čo si Google myslí, že používateľ chcel, v podstate neexistujete.“

V podobnom duchu pracuje aj Shaun Anderson, zaradený medzi Top AI SEO expertov 2025. Ten využíva generatívnu AI priamo v SEO rámcoch, aby ovplyvnil spôsob, akým modely prezentujú identitu značky. Cieľom už nie je len byť „prvý v zozname“, ale byť tou odpoveďou, ktorú AI chatbot vygeneruje ako jedinú správnu.

Ako nenaletieť na „falošnú“ AI?

Pri výbere nástrojov a postupov odporúčame marketérom sledovať tieto tri body:

1.    Dátová hĺbka: Skutočná AI sa učí z vašich dát v reálnom čase. Ak nástroj len spája dve vety podľa šablóny, ide o obyčajnú automatizáciu.

2.    Prediktívna schopnosť: Kvalitné systémy dokážu na základe historických dát personalizovať kampane tak, aby predpovedali nákupné správanie, nie ho len spätne reportovali.

3.    Transparentnosť zdrojov: Dôveryhodné modely dnes musia uvádzať citácie a zdroje, o čo sa opiera aj spomínaný monitoring sentimentu.


   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 