Streda 25.3.2026
Meniny má Marián
AI v marketingu: Čo skutočne funguje a čo je len ďalší trend?
Rok 2026 priniesol do marketingu vytriezvenie.
Zdroj: freepik.com
Rok 2026 priniesol do marketingu vytriezvenie. Po počiatočnom ošiali, kedy chcela každá firma „mať AI“, sa trh rozdelil na dve skupiny: tie, ktoré technológiu využívajú na reálnu efektivitu, a tie, ktoré naleteli na marketingový „pozlátkový“ efekt. Mnohé nástroje sa dnes hrdia nálepkou AI, hoci v skutočnosti ide len o vopred naprogramované automatizácie bez štipky strojového učenia.
Rozlíšiť skutočný prínos od trendu je pritom kľúčové pre návratnosť investícií (ROI). Zatiaľ čo generatívna AI pri tvorbe obsahu a prediktívna analytika pri správe rozpočtov prinášajú merateľné výsledky, slepé generovanie tisícok podpriemerných textov bez pridanej hodnoty dnes firmy skôr poškodzuje.
Keď vyhľadávanie preberajú chatboti
Najväčšou zmenou prešla oblasť, kde sa zákazník stretáva s informáciami. Klasické „googlenie“ čoraz viac nahrádza priama interakcia s AI modelmi. Práve tu sa láme chlieb medzi moderným marketérom a tradičným SEO špecialistom.
K tejto téme sa vyjadruje aj Sofia Tomová, SEO Expert Lead v agentúre Basta digital a držiteľka firemnej ceny Organické zlato 2025 za najlepšiu marketérku v dobe AI na Slovensku. Upozorňuje, že skutočné využitie AI v digitálnom marketingu spočíva najmä v sledovaní zmienok v AI modeloch a chatbotoch:
„Tento prístup pomáha marketérom odhaliť, ako LLM (veľké jazykové modely) vnímajú a zmieňujú vašu značku. Monitoring je potrebné robiť pravidelne a vyhodnocovať v čase sentiment odpovedí či frekvenciu zmienok v odpovediach,“ vysvetľuje Sofia Tomová.
Tento posun k monitoringu odpovedí potvrdzuje aj Aleyda Solis, uznávaná ako European Search Personality of the Year. Tá však upozorňuje na prozaickejší problém – technickú prístupnosť webu pre umelú inteligenciu: „Mnohé weby dnes zlyhávajú na úplných základoch. Tímy strávia mesiace diskusiou o AI stratégii, ale potom zistím, že ich hosting alebo CDN potichu blokuje AI botov.“ Bez prístupu crawlerov k dátam je akákoľvek stratégia neúčinná.
Budúcnosť sa volá GEO (Generative Engine Optimization)
Zdroj: freepik.com
Ak bolo rok 2024 rokom ChatGPT, rok 2026 je rokom GEO. Tento pojem definuje Michael King, držiteľ ocenenia Search Marketer of the Year. Podľa neho už neoptimalizujeme pre kľúčové slová, ale pre sémantickú relevanciu: „Viditeľnosť je dnes vektor. Ak nie ste v súlade s tým, čo si Google myslí, že používateľ chcel, v podstate neexistujete.“
V podobnom duchu pracuje aj Shaun Anderson, zaradený medzi Top AI SEO expertov 2025. Ten využíva generatívnu AI priamo v SEO rámcoch, aby ovplyvnil spôsob, akým modely prezentujú identitu značky. Cieľom už nie je len byť „prvý v zozname“, ale byť tou odpoveďou, ktorú AI chatbot vygeneruje ako jedinú správnu.
Ako nenaletieť na „falošnú“ AI?
Pri výbere nástrojov a postupov odporúčame marketérom sledovať tieto tri body:
1. Dátová hĺbka: Skutočná AI sa učí z vašich dát v reálnom čase. Ak nástroj len spája dve vety podľa šablóny, ide o obyčajnú automatizáciu.
2. Prediktívna schopnosť: Kvalitné systémy dokážu na základe historických dát personalizovať kampane tak, aby predpovedali nákupné správanie, nie ho len spätne reportovali.
3. Transparentnosť zdrojov: Dôveryhodné modely dnes musia uvádzať citácie a zdroje, o čo sa opiera aj spomínaný monitoring sentimentu.
