Streda 25.3.2026
Meniny má Marián
25. marca 2026
Vláda schválila sprísnenie pokút za priestupky, pribudnú aj menšie obecné práce
25.3.2026 (SITA.sk) - Navýšenie pokút za spáchanie priestupkov je účelom novely zákona o priestupkoch, ktorú v stredu odobrila vláda. Ministerstvo vnútra SR pre predložení návrhu argumentovalo, že od vyhláseného znenia zákona o priestupkoch v roku 1990 nedošlo pri mnohých priestupkoch k zmene výšky pokút, a teda nezohľadňujú neustály pokles hodnoty peňazí. Súčasná výška pokút podľa rezortu tým pádom nespĺňa výchovný, represívny ani preventívny charakter sankcie.
„Takto nízko ustanovené výšky pokút dostatočne neodrádzajú od páchania priestupkov a ani nie sú dostatočným postihom za spáchanie priestupku, ktorý by mal za následok nápravu páchateľa a neodzrkadľujú mieru odsúdenia páchateľa priestupku spoločnosťou,“ zdôraznilo ministerstvo vnútra. Základná suma pokuty, ktorú je možné uložiť v priestupkovom konaní sa napríklad zvýši z 33 eur na 100 eur v blokovom konaní a z 250 eur na 750 eur v takzvanom rozkaznom konaní.
Súčasťou novely je aj rozšírenie okruhu sankcií o novú sankciu menších obecných prác, ktorú bude možné uložiť v rozsahu od 20 do 150 hodín.
„Účelom navrhovanej právnej úpravy je zefektívnenie sankčného mechanizmu v rámci priestupkového konania. Zavedenie menších obecných prác do právnej úpravy sleduje nielen represívny, ale aj výchovný a preventívny účel sankcie voči spoločnosti navonok, pričom sa súbežne posilní individuálna zodpovednosť páchateľov za svoje konanie. Ide o moderný a flexibilný nástroj na riešenie priestupkov, ktorý zohľadňuje individuálne možnosti páchateľov, a zároveň má verejnoprospešný charakter,“ zdôraznilo ministerstvo vnútra.
Návrh zákona podľa rezortu predpokladá, že sankciu menších obecných prác možno uložiť pri akomkoľvek priestupku, pričom nie je vylúčené, aby správny orgán pri prejednávaní priestupku páchateľa uložil popri sankcii menších obecných prác aj iný druh sankcie.
„Posúdenie vhodnosti a účelnosti uloženia predmetnej sankcie sa ponecháva na správnom orgáne, ktorý v každom individuálnom prípade posúdi okolnosti prípadu a uloží takú sankciu, ktorú bude považovať za najvhodnejšiu z hľadiska naplnenia jej účelu,“ doplnilo ministerstvo vnútra. Novela by účinnosť mala nadobudnúť v júli tohto roku.
