Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 25.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. marca 2026

Pozostalí po obetiach a poškodený pri tragédii v Komárne dostanú odškodnenie. Aká bude jeho výška?


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Komárno Tragédia Tragická udalosť

Pozostalých po obetiach a poškodeného pri páde betónového prístrešku v Komárne odškodnia. Rozhodla o tom vláda na ...



Zdieľať
25.3.2026 (SITA.sk) - Pozostalých po obetiach a poškodeného pri páde betónového prístrešku v Komárne odškodnia. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní. Návrh na odškodnenie podalo ministerstvo vnútra.


Tragická udalosť sa stala 25. februára. Pred budovou klientskeho centra na Záhradníckej ulici v Komárne spadol betónový prístrešok. Pri nehode jedna osoba v dôsledku zranení zomrela na mieste, druhá osoba utrpela ťažké zranenia a v kritickom stave ju previezli do nemocnice v Nových Zámkoch. V noci z 3. na 4. marca však zraneniam podľahla. Tretia osoba utrpela ľahšie poranenia hlavy.

Pozostalí po obetiach a poškodený budú na základne stredajšieho rozhodnutia vlády odškodnení. Ako spresnilo ministerstvo vnútra, navrhovaná výška odškodného sa odvíja od najvyššieho poškodenia na zdraví. Pri ľahkom zranení je to 3 000 eur a pri ťažkom zranení s následkom smrti 30-tisíc eur. Finančné prostriedky na zabezpečenie odškodnenia pozostalých po obetiach a poškodeného poskytne rezort vnútra zo svojho schváleného rozpočtu.


Zdroj: SITA.sk - Pozostalí po obetiach a poškodený pri tragédii v Komárne dostanú odškodnenie. Aká bude jeho výška? © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 