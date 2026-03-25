Streda 25.3.2026
Meniny má Marián
25. marca 2026
Pozostalí po obetiach a poškodený pri tragédii v Komárne dostanú odškodnenie. Aká bude jeho výška?
Pozostalých po obetiach a poškodeného pri páde betónového prístrešku v Komárne odškodnia. Rozhodla o tom vláda na ...
25.3.2026 (SITA.sk) - Pozostalých po obetiach a poškodeného pri páde betónového prístrešku v Komárne odškodnia. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní. Návrh na odškodnenie podalo ministerstvo vnútra.
Tragická udalosť sa stala 25. februára. Pred budovou klientskeho centra na Záhradníckej ulici v Komárne spadol betónový prístrešok. Pri nehode jedna osoba v dôsledku zranení zomrela na mieste, druhá osoba utrpela ťažké zranenia a v kritickom stave ju previezli do nemocnice v Nových Zámkoch. V noci z 3. na 4. marca však zraneniam podľahla. Tretia osoba utrpela ľahšie poranenia hlavy.
Pozostalí po obetiach a poškodený budú na základne stredajšieho rozhodnutia vlády odškodnení. Ako spresnilo ministerstvo vnútra, navrhovaná výška odškodného sa odvíja od najvyššieho poškodenia na zdraví. Pri ľahkom zranení je to 3 000 eur a pri ťažkom zranení s následkom smrti 30-tisíc eur. Finančné prostriedky na zabezpečenie odškodnenia pozostalých po obetiach a poškodeného poskytne rezort vnútra zo svojho schváleného rozpočtu.
Zdroj: SITA.sk - Pozostalí po obetiach a poškodený pri tragédii v Komárne dostanú odškodnenie. Aká bude jeho výška? © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Pozostalí po obetiach a poškodený pri tragédii v Komárne dostanú odškodnenie. Aká bude jeho výška? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini pri príležitosti 81. výročia oslobodenia Banskej Bystrice zdôraznil nenahraditeľnú hodnotu mieru – VIDEO, FOTO
Pellegrini pri príležitosti 81. výročia oslobodenia Banskej Bystrice zdôraznil nenahraditeľnú hodnotu mieru – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
AI v marketingu: Čo skutočne funguje a čo je len ďalší trend?
AI v marketingu: Čo skutočne funguje a čo je len ďalší trend?