Pondelok 27.4.2026
Meniny má Jaroslav
Aj v roku 2026 sa iniciatíva Safe2Eat vracia – vedecky podložené odporúčania v oblasti potravín pre všetkých Európanov a susedné krajiny!
Úrad EFSA spolu so svojimi partnermi v celej Európe a v susedných krajinách, spúšťa šiesty ročník kampane Safe2Eat. Nadväzujúc na úspech predchádzajúcich ročníkov, úrad EFSA spolu so svojimi ...
Nadväzujúc na úspech predchádzajúcich ročníkov, úrad EFSA spolu so svojimi partnermi v celej Európe a v susedných krajinách, spúšťa šiesty ročník kampane Safe2Eat. Kampaň Safe2Eat 2026 stavia na doterajších výsledkoch a naďalej sa zameriava na to, aby občania mali prístup k jasným, zrozumiteľným a vedecky podloženým informáciám o bezpečnosti potravín, vďaka ktorým sa môžu informovane rozhodovať o potravinách, ktoré denne konzumujú.
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a jeho partneri z celej Európy a susedných krajín spúšťajú šiesty ročník kampane Safe2Eat – celoeurópskej iniciatívy, ktorej cieľom je zvýšiť informovanosť občanov o bezpečnosti potravín a poskytnúť im praktické, vedecky podložené odporúčania pre informované rozhodovanie pri výbere potravín.
Kampaň, ktorá sa začína v apríli 2026, nadväzuje na úspechy predchádzajúcich ročníkov, rozširuje svoj dosah a prehlbuje zapojenie verejnosti s cieľom podporiť informovanosť a kritické myslenie o bezpečnosti potravín – v Európskej únii, aj za jej hranicami.
Od svojho prvého ročníka, na ktorom sa zúčastnilo deväť krajín, sa táto kampaň neustále rozširuje. Ročník 2026 zahŕňa 23 krajín z celej Európy aj mimo nej. Táto širšia účasť svedčí o pretrvávajúcom význame kampane pri podporovaní bezpečného a informovaného výberu potravín v celej Európe aj mimo nej.
Do kampane sa zapojili členské štáty EÚ – Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Grécko, Írsko, Chorvátsko, Maďarsko, Lotyšsko, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko – spolu s partnerskými krajinami Bosnou a Hercegovinou, Čiernou Horou, Severným Macedónskom, Srbskom a Tureckom.
Výsledky kampane Safe2Eat 2025: viac zapojených spotrebiteľov
Piaty ročník kampane Safe2Eat dosiahol pozoruhodné výsledky. Podľa prieskumu agentúry IPSOS z novembra 2025 kampaň zachytilo 41 % občanov v skúmaných krajinách. No kampaň neslúžila len na zvyšovanie povedomia – podnietila aj zamyslenie a diskusiu. Občania, ktorí boli v rámci kampane oslovení, uvádzajú, že venujú väčšiu pozornosť bezpečnosti potravín, kritickejšie rozmýšľajú o výbere potravín a viac sa zaujímajú o vedecké poznatky v oblasti bezpečnosti potravín.
Kampaň zároveň posilnila dôveru v systém bezpečnosti potravín EÚ a ukázala, že jasná komunikácia založená na vedeckých poznatkoch môže občanom pomôcť prijímať informované rozhodnutia o tom, čo jedia.
Zameranie kampane na rok 2026: praktické rady, informácie o zdraví a dôvera v to, čo je na vašom tanieri
V nadväznosti na doterajšie úspechy, cieľom kampane Safe2Eat 2026 je poskytovať praktické rady, zdieľať využiteľné poznatky a podporovať zapojenie občanov v rámci EÚ a mimo nej, pričom sa kampaň zameriava na tri hlavné oblasti:
- Bezpečné zaobchádzanie s potravinami – praktické odporúčania týkajúce sa manipulácie s potravinami, ich skladovania, čítania etikiet a bezpečnej prípravy jedál, , založené na najnovších vedeckých dôkazoch.
- Potraviny a vaše zdravie – odporúčania týkajúce sa vyváženej stravy, nutričných potrieb, zdravotných tvrdení a vedeckých poznatkov, o ktoré sa opierajú.
Čo vaše potraviny obsahujú – prehľadné informácie o bezpečnosti prídavných a aromatických látok, nových potravín a označovaní alergénov, ktoré podporujú transparentnosť a dôveru spotrebiteľov. Záväzok úradu EFSA: podpora informovaného rozhodovania
Nikolaus Kriz, výkonný riaditeľ Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), uviedol: "Každý deň, sa rodiny v rámci celej Európy a susedných krajín rozhodujú, čo budú jesť, a zaslúžia si, aby sa cítili bezpečne a boli informovaní. Safe2Eat 2026 premieňa zložité vedecké poznatky na praktické a zrozumiteľné odporúčania týkajúce sa manipulácie s potravinami, ich prípravy a porozumenia ich zloženiu. Táto kampaň ponúka odporúčania, ktoré ľudia môžu využiť doma alebo v každodennom živote, a tým podporuje kritické myslenie, posilňuje postavenie občanov a zvyšuje dôveru vo vedecky podložený systém bezpečnosti potravín EÚ, čím zabezpečuje, že si každý môže vychutnať bezpečné jedlo. "
Zapojte sa
V priebehu roka budú prebiehať rozmanité aktivity kampane Safe2Eat na národnej aj európskej úrovni. Navštívte oficiálne webové sídlo kampane, prezrite si informačné materiály a zapojte sa do diskusie na sociálnych sieťach s hashtagom #Safe2EatEU.
O EFSA
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je úradom Európskej únie. Úrad EFSA bol zriadený v roku 2002 s cieľom poskytovať nezávislé vedecké poradenstvo pre manažérov riadenia rizík a informovať o rizikách spojených s potravinovým reťazcom. Poskytuje vedecký základ pre zákony a predpisy na ochranu európskych spotrebiteľov pred rizikami súvisiacimi s potravinami a spolupracuje s národnými partnermi na podpore súdržnosti verejných informácií o bezpečnosti potravín v EÚ.
Vždy skončil za Rybníčkom. Dostane teraz šancu? Miloš Mičega sa bude tretíkrát uchádzať o post primátora Trenčína
Kandidáti na primátora Bratislavy zhodnotili finančnú kondíciu mesta. Aké opatrenia by zaviedli pre efektívnejšie hospodárenie?
