24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

 Z domova

27. apríla 2026

Vždy skončil za Rybníčkom. Dostane teraz šancu? Miloš Mičega sa bude tretíkrát uchádzať o post primátora Trenčína


Obyvateľom Trenčína chce podľa jeho vyjadrenia ponúknuť kontinuitu tam, kde sa mestu darí a odvahu tam, kde musí mesto zabrať. O post primátora Trenčína sa v tohtoročných komunálnych voľbách bude ...



27.4.2026 (SITA.sk) - Obyvateľom Trenčína chce podľa jeho vyjadrenia ponúknuť kontinuitu tam, kde sa mestu darí a odvahu tam, kde musí mesto zabrať.


O post primátora Trenčína sa v tohtoročných komunálnych voľbách bude uchádzať dlhoročný mestský aj krajský poslanec Miloš Mičega. Obyvateľom Trenčína chce podľa jeho vyjadrenia ponúknuť kontinuitu tam, kde sa mestu darí a odvahu tam, kde musí mesto zabrať.

Karta výhod Trenčana


Z pozície primátora chce mesto pripraviť na výstavbu nového cestného mostu, zaviedol by Kartu výhod Trenčana pre obyvateľov s trvalým pobytom, sociálne taxíky a zasadzoval by sa o spojenie sídliska Juh s Kubrou novou miestnou cestou.

„V meste je množstvo pamiatok, ktoré treba chrániť pre ďalšie generácie a množstvo prírodných krás, ako napríklad Brezina alebo rieka Váh, ktoré treba využiť v prospech všetkých obyvateľov mesta. Budem iniciovať spoluprácu mesta a Trenčianskej župy, ktorá sa ukázala ako perspektívna pre rozvoj Trenčína aj regiónu. Tu využijem svoje skúsenosti z regionálnej politiky ako krajský poslanec,“ uviedol Mičega.

Rybníček už kandidovať nebude


O post primátora Trenčína sa uchádzal už v komunálnych voľbách v roku 2022 aj 2018, vtedy však voliči dali dôveru Richardovi Rybníčkovi, Mičega skončil vždy za ním. Rybníček už avizoval, že po štyroch volebných obdobiach vo funkcii primátora už v tohtoročných voľbách kandidovať nebude.

Miloš Mičega je od roku 2024 riaditeľom Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín. Predtým dlhé roky pôsobil na stavebnom úrade v Trenčianskych Tepliciach.


Zdroj: SITA.sk - Vždy skončil za Rybníčkom. Dostane teraz šancu? Miloš Mičega sa bude tretíkrát uchádzať o post primátora Trenčína © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
AmCham Slovakia otvorila 5. ročník Restructuring Day: Insolvencia a reštrukturalizácia ako test stability podnikateľského prostredia
<< predchádzajúci článok
Aj v roku 2026 sa iniciatíva Safe2Eat vracia – vedecky podložené odporúčania v oblasti potravín pre všetkých Európanov a susedné krajiny!

