Pondelok 27.4.2026
Meniny má Jaroslav
27. apríla 2026
Vždy skončil za Rybníčkom. Dostane teraz šancu? Miloš Mičega sa bude tretíkrát uchádzať o post primátora Trenčína
O post primátora Trenčína sa v tohtoročných komunálnych voľbách bude uchádzať dlhoročný mestský aj krajský poslanec Miloš Mičega. Obyvateľom Trenčína chce podľa jeho vyjadrenia ponúknuť kontinuitu tam, kde sa mestu darí a odvahu tam, kde musí mesto zabrať.
Karta výhod Trenčana
Z pozície primátora chce mesto pripraviť na výstavbu nového cestného mostu, zaviedol by Kartu výhod Trenčana pre obyvateľov s trvalým pobytom, sociálne taxíky a zasadzoval by sa o spojenie sídliska Juh s Kubrou novou miestnou cestou.
„V meste je množstvo pamiatok, ktoré treba chrániť pre ďalšie generácie a množstvo prírodných krás, ako napríklad Brezina alebo rieka Váh, ktoré treba využiť v prospech všetkých obyvateľov mesta. Budem iniciovať spoluprácu mesta a Trenčianskej župy, ktorá sa ukázala ako perspektívna pre rozvoj Trenčína aj regiónu. Tu využijem svoje skúsenosti z regionálnej politiky ako krajský poslanec,“ uviedol Mičega.
Rybníček už kandidovať nebude
O post primátora Trenčína sa uchádzal už v komunálnych voľbách v roku 2022 aj 2018, vtedy však voliči dali dôveru Richardovi Rybníčkovi, Mičega skončil vždy za ním. Rybníček už avizoval, že po štyroch volebných obdobiach vo funkcii primátora už v tohtoročných voľbách kandidovať nebude.
Miloš Mičega je od roku 2024 riaditeľom Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín. Predtým dlhé roky pôsobil na stavebnom úrade v Trenčianskych Tepliciach.
Zdroj: SITA.sk - Vždy skončil za Rybníčkom. Dostane teraz šancu? Miloš Mičega sa bude tretíkrát uchádzať o post primátora Trenčína © SITA Všetky práva vyhradené.
