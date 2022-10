Ak Bielorusko nebude „vyprovokované“, vojna s Ukrajinou podľa tamojšieho ministra obrany nebude

10.10.2022 (Webnoviny.sk) - Bieloruský minister obrany Viktor Chrenin varoval Ukrajinu, aby nepodnikala „nesprávne kroky“ a „neprovokovala“, ak sa s Bieloruskom nechce dostať do vojny. Bieloruské ministerstvo obrany o tom informovalo na Telegrame.„Poznamenávame, že naši susedia (Ukrajinci) sú dnes znepokojení tým, že zo strany ozbrojených síl Bieloruskej republiky môže dochádzať k agresívnym akciám. Súvisí to s informáciami o údajnej príprave útoku voči nám,“ povedal Chrenin vo vyhlásení. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú Moskva spustila aj z územia Bieloruska, sa však neobjavili žiadne náznaky, že by sa ukrajinské sily chystali naň zaútočiť.Niekoľko hodín predtým bieloruský prezident Alexander Lukašenko oznámil, že ruská armáda sa čoskoro vráti do Bieloruska. Nekonkretizoval počet ruských vojakov, no ukrajinská rozviedka nedávno uviedla, že v Bielorusku sa pripravujú ubytovacie kapacity pre 20-tisíc Rusov.Lukašenko taktiež v pondelok informoval, že sa s ruským vodcom Vladimirom Putinom dohodol na nasadení spoločného „regionálneho zoskupenia vojakov“. Podľa ukrajinskej rozviedky Putin čoraz viac nabáda Lukašenka, aby sa otvorene zapojil do vojny proti Ukrajine.