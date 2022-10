Podoľak: Putin obviňuje Ukrajinu z terorizmu? Znie to zo strany Ruska príliš cynicky

10.10.2022 - Obvinenie Ukrajiny z terorizmu po explózii na Krymskom moste je „zo strany Ruska príliš cynické", vyhlásil poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak Ruský prezident Vladimir Putin z útoku na most obvinil ukrajinské špeciálne služby. „Niet pochýb o tom, že išlo o teroristický čin zameraný na zničenie kriticky dôležitej civilnej infraštruktúry Ruskej federácie," povedal Putin v nedeľu.„Putin obviňuje Ukrajinu z terorizmu? Znie to zo strany Ruska príliš cynicky," napísal Podoľak na mikroblogovacej sieti Twitter. „Pred necelými 24 hodinami ruské lietadlá zasiahli obytnú oblasť mesta Záporožie 12 raketami, zabili 13 ľudí a viac ako 50 zranili," dodal. „Existuje tu len jeden teroristický štát a celý svet vie, kto to je," vyhlásil poradca ukrajinského prezidenta. Informuje o tom portál news.sky.com.