Najvyšší súd zablokoval pravidlo o očkovaní alebo testovaní vo firmách

Najvyšší súd Spojených štátov vo štvrtok zablokoval opatrenie prezidenta Joea Bidena, na základe ktorého mali mať ľudia pracujúci vo firmách s viac ako 100 zamestnancami povinnosť dať sa zaočkovať dvoma dávkami vakcíny proti koronavírusu alebo podstupovať pravidelné týždenné testovanie a nosiť rúška. Informovala o tom agentúra AFP.





Súd zároveň v pomere hlasov 5:4 povolil uplatnenie pravidla o povinnej vakcinácii pre väčšinu zdravotníkov – platiť bude v približne 76.000 zariadeniach financovaných z federálneho rozpočtu. Troch liberálnych sudcov v tejto veci podporili i dvaja konzervatívci – John Roberts a Brett Kavanaugh.Konzervatívna väčšina šiestich sudcov Najvyššieho súdu USA rozhodla, že Bidenova administratíva prekročila svoje právomoci, čo sa týka spomenutého pravidla očkovania alebo testovania ľudí vo firmách, ktoré by sa dotklo vyše 80 miliónov Američanov. S týmto rozhodnutím nesúhlasili traja liberálni sudcovia.Senát amerického federálneho odvolacieho súdu v decembri rozhodol, že spomínané nariadenie vlády týkajúce sa pracovníkov stredných a veľkých podnikov môže vstúpiť do platnosti. Rozhodnutie senátu tak zrušilo predošlý verdikt federálneho sudcu iného súdu, ktorý tomuto nariadeniu na začiatku novembra pozastavil platnosť.Predmetné opatrenie predstavil prezident Biden po prvý raz v septembri s tým, že výnimky by sa týkali ľudí pracujúcich vonku alebo iba z domu. Pravidlo týkajúce sa 17 miliónov zdravotníkov či ošetrovateľov neponúka alternatívu pravidelného testovania, všetci z nich tak budú musieť byť zaočkovaní. O výnimku budú môcť požiadať zo zdravotných či náboženských dôvodov.Plne zaočkovaných proti covidu je viac ako 208 miliónov Američanov (62,7 percenta populácie) a viac ako tretina z nich dostala i posilňujúcu očkovaciu dávku, vyplýva z údajov Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDCP).