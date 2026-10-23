Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 23.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alojzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

23. októbra 2026

Trump kritizuje LeBrona Jamesa za údajnú neúctivosť počas americkej hymny


Tagy: NBA

Prezident USA Donald Trump ostro reagoval na správanie hviezdneho basketbalistu LeBrona Jamesa počas štátnej hymny. Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval ...



Zdieľať
76ers_knicks_basketball_32937 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Prezident USA Donald Trump ostro reagoval na správanie hviezdneho basketbalistu LeBrona Jamesa počas štátnej hymny.


Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval hviezdneho basketbalistu LeBrona Jamesa za to, čo označil za neúctivé správanie počas štátnej hymny. Hlava USA zverejnila video, na ktorom opora klubu Philadelphia 76ers v spoločnosti spoluhráčov pred utorkovým zápasom proti domácemu New Yorku Knicks zrejme drepe a rozcvičuje sa.

"Počas počúvania našej národnej hymny neúctivo vystupuje voči našej krajine! Už od začiatku som hovoril, že nie je dobrý, TOTÁLNA HANBA," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Jamesove správanie označil za "obrovský škandál"


Video s interným popisom "LeBron pred zápasom trénuje svoj golfový švih" ukazuje pohyby bočného švihu a basketbalové strelecké pohyby. Počas kampani v Iowe pokračoval Trump v kritike a označil Jamesove správanie za "obrovský škandál".

LeBron James a Donald Trump si už v minulosti vymenili viacero výziev. V reakcii na najnovšiu kritiku James po víťaznom zápase Sixers nad Clevelandom Cavaliers 114:106 poznamenal: "Musel to byť chudobný spravodajský deň v prezidentskej kancelárii." LeBron James má 41 rokov a práve začal svoju rekordnú 24. sezónu v NBA vo štvrtom tíme v poradí.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Rozptýlenie, ktoré sa naučili ignorovať


Tréner Sixers Nick Nurse označil Trumpove komentáre za rozptýlenie, ktoré už svoj tím naučil ignorovať. "Myslím si, že to patrí k ďalším vonkajším rušivým vplyvom, s ktorými sme sa už stretli. Celý môj záujem je dostať hráčov na tréning, do šatne a na ihrisko. Ich sústredenie, zámer a všetko je výborné," uviedol.

Trump bol kritický voči športovcom, najmä černošským, kvôli ich správaniu počas americkej hymny. Počas svojho prvého prezidentského obdobia špeciálne kritizoval hráča NFL Colina Kaepernicka za jeho pokľaknutie počas hymny USA v rámci protestu proti rasovej nespravodlivosti a brutalite polície.


Zdroj: SITA.sk - Trump kritizuje LeBrona Jamesa za údajnú neúctivosť počas americkej hymny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NBA
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pekný zážitok a výlet sa zmenili na horor. Fanúšička Slovana opísala plač detí a bitku v zápase proti AS Rím – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Ako vyzerala tragická noc a to, čo po nej nasledovalo? Jotova manželka sa v knihe vrátila k najsmutnejším chvíľam života – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 