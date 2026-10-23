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23. októbra 2026
Trump kritizuje LeBrona Jamesa za údajnú neúctivosť počas americkej hymny
Tagy: NBA
Prezident USA Donald Trump ostro reagoval na správanie hviezdneho basketbalistu LeBrona Jamesa počas štátnej hymny. Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - Prezident USA Donald Trump ostro reagoval na správanie hviezdneho basketbalistu LeBrona Jamesa počas štátnej hymny.
Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval hviezdneho basketbalistu LeBrona Jamesa za to, čo označil za neúctivé správanie počas štátnej hymny. Hlava USA zverejnila video, na ktorom opora klubu Philadelphia 76ers v spoločnosti spoluhráčov pred utorkovým zápasom proti domácemu New Yorku Knicks zrejme drepe a rozcvičuje sa.
"Počas počúvania našej národnej hymny neúctivo vystupuje voči našej krajine! Už od začiatku som hovoril, že nie je dobrý, TOTÁLNA HANBA," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Video s interným popisom "LeBron pred zápasom trénuje svoj golfový švih" ukazuje pohyby bočného švihu a basketbalové strelecké pohyby. Počas kampani v Iowe pokračoval Trump v kritike a označil Jamesove správanie za "obrovský škandál".
LeBron James a Donald Trump si už v minulosti vymenili viacero výziev. V reakcii na najnovšiu kritiku James po víťaznom zápase Sixers nad Clevelandom Cavaliers 114:106 poznamenal: "Musel to byť chudobný spravodajský deň v prezidentskej kancelárii." LeBron James má 41 rokov a práve začal svoju rekordnú 24. sezónu v NBA vo štvrtom tíme v poradí.
Tréner Sixers Nick Nurse označil Trumpove komentáre za rozptýlenie, ktoré už svoj tím naučil ignorovať. "Myslím si, že to patrí k ďalším vonkajším rušivým vplyvom, s ktorými sme sa už stretli. Celý môj záujem je dostať hráčov na tréning, do šatne a na ihrisko. Ich sústredenie, zámer a všetko je výborné," uviedol.
Trump bol kritický voči športovcom, najmä černošským, kvôli ich správaniu počas americkej hymny. Počas svojho prvého prezidentského obdobia špeciálne kritizoval hráča NFL Colina Kaepernicka za jeho pokľaknutie počas hymny USA v rámci protestu proti rasovej nespravodlivosti a brutalite polície.
Zdroj: SITA.sk - Trump kritizuje LeBrona Jamesa za údajnú neúctivosť počas americkej hymny © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval hviezdneho basketbalistu LeBrona Jamesa za to, čo označil za neúctivé správanie počas štátnej hymny. Hlava USA zverejnila video, na ktorom opora klubu Philadelphia 76ers v spoločnosti spoluhráčov pred utorkovým zápasom proti domácemu New Yorku Knicks zrejme drepe a rozcvičuje sa.
"Počas počúvania našej národnej hymny neúctivo vystupuje voči našej krajine! Už od začiatku som hovoril, že nie je dobrý, TOTÁLNA HANBA," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Jamesove správanie označil za "obrovský škandál"
Video s interným popisom "LeBron pred zápasom trénuje svoj golfový švih" ukazuje pohyby bočného švihu a basketbalové strelecké pohyby. Počas kampani v Iowe pokračoval Trump v kritike a označil Jamesove správanie za "obrovský škandál".
LeBron James a Donald Trump si už v minulosti vymenili viacero výziev. V reakcii na najnovšiu kritiku James po víťaznom zápase Sixers nad Clevelandom Cavaliers 114:106 poznamenal: "Musel to byť chudobný spravodajský deň v prezidentskej kancelárii." LeBron James má 41 rokov a práve začal svoju rekordnú 24. sezónu v NBA vo štvrtom tíme v poradí.
Rozptýlenie, ktoré sa naučili ignorovať
Tréner Sixers Nick Nurse označil Trumpove komentáre za rozptýlenie, ktoré už svoj tím naučil ignorovať. "Myslím si, že to patrí k ďalším vonkajším rušivým vplyvom, s ktorými sme sa už stretli. Celý môj záujem je dostať hráčov na tréning, do šatne a na ihrisko. Ich sústredenie, zámer a všetko je výborné," uviedol.
Trump bol kritický voči športovcom, najmä černošským, kvôli ich správaniu počas americkej hymny. Počas svojho prvého prezidentského obdobia špeciálne kritizoval hráča NFL Colina Kaepernicka za jeho pokľaknutie počas hymny USA v rámci protestu proti rasovej nespravodlivosti a brutalite polície.
Zdroj: SITA.sk - Trump kritizuje LeBrona Jamesa za údajnú neúctivosť počas americkej hymny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NBA
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