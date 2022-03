Aktivisti obsadili Putinov palác vo Francúzsku, plánujú tam ubytovať ukrajinských utečencov (video)

Luxusné útočisko pre Ukrajincov

Obľúbené letovisko ruských oligarchov

14.3.2022 - Do luxusnej vily vo francúzskom Biarritzi, ktorú údajne vlastní bývalý príbuzný ruského prezidenta Vladimira Putina , sa vlámali aktivisti, ktorí tam chcú ubytovať ukrajinských utečencov. Referuje o tom spravodajský web BBC.Na internete sa objavili videá zobrazujúce interiér spomenutej vily i muža mávajúceho ukrajinskou vlajkou na terase. Videá obsahujú aj text vo francúzštine a ukrajinčine „Víťazstvo v Biarritzi - dobytie Putinovho paláca“ a „Teraz je ľudový kaštieľ pripravený privítať utečencov Putinovho režimu“.Jeden z aktivistov pre ruské nezávislé noviny The Insider povedal, že pri obhliadke vily našli dokumenty, ktoré podľa všetkého patrili Putinovmu bývalému zaťovi Kirillovi Šamalovovi a ruskému oligarchovi Gennadijovi Timčenkovi, Putinovmu blízkemu priateľovi.The Insider s odvolaním sa na miestny kataster nehnuteľností uviedol, že vilu kedysi vlastnil Timčenko a neskôr ju previedol na Šamalova.Aktivisti na Facebooku uviedli, že majú v úmysle predložiť miestnym úradom návrh na využitie vily ako úkrytu pre utečencov. Dodali, že je dostatočne veľká na to, aby sa tam mohli ubytovať desiatky ľudí.Biarritz je obľúbeným miestom bohatých Rusov. Členovia Putinovej rodiny údajne v meste vlastnia majetok.