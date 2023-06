Aliancia OPEC+ rokuje o možnom ďalšom znížení produkcie ropy

Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci v nedeľu rokujú o možnom ďalšom znížení produkcie vzhľadom na klesajúce ceny suroviny a hroziacu prevahu ponuky nad dopytom. OPEC a ďalší producenti na čele s Ruskom odložili začiatok formálnych rokovaní vo Viedni o najmenej tri a pol hodiny. Dôvodom boli nezhody v otázke stanovenia produkčných základní, podľa ktorých sa určuje rozsah ťažobných kvót a škrtov.





Najvplyvnejší členovia OPEC a najväčší producenti z oblasti Perzského zálivu na čele so Saudskou Arábiou sa snažili presvedčiť africké krajiny s nedostatočnou produkciou, ako sú Nigéria a Angola, aby si stanovili realistickejšie ciele. Tieto rozhovory sa podľa jedného zo zdrojov ukazujú ako náročné. Spojené arabské emiráty sa medzitým usilovali o zvýšenie produkčnej základne, ktorá by odrážala ich rastúcu ťažobnú kapacitu.Takzvaná aliancia OPEC+ zodpovedá za približne 40 % celosvetovej ťažby ropy a 60 % dodávok na globálne trhy.V reakcii na zhoršené vyhliadky globálnej ekonomiky sa v apríli niekoľko členov OPEC+ dohodlo na dobrovoľnom obmedzení produkcie s účinnosťou od mája od konca roka 2023. Spolu so skoršou redukciou dohodnutou začiatkom októbra minulého roka to znamenalo zníženie ťažby o 3,66 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov) alebo 4 % globálnej spotreby.Štyri zdroje oboznámené s rokovaniami pre Reuters uviedli, že v rámci nedeľňajšieho zasadnutia sa diskutovalo aj dodatočnom znížení produkcie. Nové škrty nad rámec už existujúcich by mohli predstavovať 1 milión barelov denne.Aprílové oznámenie o dobrovoľnom obmedzení ťažby pomohli dočasne zvýšiť ceny o približne 9 USD na 87 USD (79,9 eura) za barel. Pod tlakom obáv o vývoj globálneho dopytu však ceny rýchlo ustúpili. Referenčný kontrakt na Brent sa v piatok ustálil na úrovni 76 USD za barel.(1 EUR = 1,0763 USD)