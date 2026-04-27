Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 27.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jaroslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

AmCham Slovakia otvorila 5. ročník Restructuring Day: Insolvencia a reštrukturalizácia ako test stability podnikateľského prostredia


Americká obchodná komora v Slovenskej republike (AmCham Slovakia) dnes otvorila 5. ročník odborného podujatia Restructuring Day.



Zdieľať
27.4.2026 (SITA.sk) - Americká obchodná komora v Slovenskej republike (AmCham Slovakia) dnes otvorila 5. ročník odborného podujatia Restructuring Day.


Americká obchodná komora v Slovenskej republike (AmCham Slovakia) dnes otvorila 5. ročník odborného podujatia Restructuring Day, ktoré sa venuje aktuálnym výzvam v oblasti reštrukturalizácie a insolvenčného práva. Podujatie reflektuje na rastúci význam týchto tém pre podnikateľské prostredie na Slovensku, ako aj ich priamy dopad na stabilitu ekonomiky. Restructuring Day tradične spája odborníkov z oblasti práva, financií, bankovníctva a verejnej správy. Aj tento rok sa uskutočnil v silnom odbornom zložení s cieľom viesť vecnú diskusiu o tom, ako efektívne zvládať finančné ťažkosti firiem, chrániť veriteľov a zároveň zachovať hodnotu životaschopných podnikov.

Kým sa minuloročné diskusie zameriavali najmä na predaj podnikov v insolvencii, právnu úpravu zvereneckých fondov a aplikačné problémy insolvenčných konaní z pohľadu veriteľov a správcov, piaty ročník na tieto témy nadviazal a venoval sa témam od riešenia insolvencie korporátnych skupín, cez špecifiká rodinných podnikov v stave ohrozenej insolvencie, až po investovanie do insolvenčných sporov, no jednou z hlavných tém aktuálneho ročníka je nový Občiansky zákonník a jeho presahy do oblasti insolvenčného a reštrukturalizačného práva.

Reforma občianskeho práva predstavuje jednu z najvýznamnejších právnych reforiem posledných desaťročí, ktorá sa dotýka zmluvných vzťahov, zabezpečovacích inštitútov, ako aj postavenia veriteľov a dlžníkov v insolvenčných konaniach. Program sa preto sústredil na praktické dopady týchto zmien, aplikačné otázky a potenciálne riziká v praxi.

"AmCham Slovakia bola aktívne zapojená do pripomienkovania návrhu nového Občianskeho zákonníka, najmä prostredníctvom expertízy svojich členov a v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou. Komora zároveň ocenila konštruktívny dialóg s Ministerstvom spravodlivosti SR," v úvode uviedla Andrea Brezanová, koordinátorka výboru pre konkurz a reštrukturalizáciu Americkej obchodnej komory v SR. Tieto slová vo svojom úvodnom príhovore potvrdil aj Milan Hodás, štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR: "Za kľúčový na ministerstve spravodlivosti považujeme aktívny dialóg s partnermi z aplikačnej praxe.”

Významnou súčasťou programu bola citlivá téma hraníc medzi legitímnym využívaním právnych nástrojov a ich zneužívaním v insolvenčných konaniach. Odborníci diskutovali o kontrolovaných konkurzoch, šikanóznych návrhoch, úlohe prepojených veriteľov či využívaní kapitálových nástrojov, a to z právneho aj ekonomického pohľadu.

"5. ročník je prvým malým výročím pracovnej skupiny pre konkurz a reštrukturalizáciu. Témy sa týkali insolvenčného a civilného práva a ich dopadov. Plánujeme ďalšie diskusie ohľadne implementácie smernice a ďalších legislatívnych priorít. Aj preto v AmCham Slovakia považujeme za kľúčové viesť odborný a otvorený dialóg medzi štátom a podnikateľskou komunitou. Širšie formulované témy znamenajú širší presah a dobrú spoluprácu medzi AmCham Slovakia a Ministerstvom spravodlivosti SR ako aj ďalšími stakeholdermi," uviedol Viliam Myšička, partner advokátskej kancelárie Kinstellar a predseda Výboru pre konkurz a reštrukturalizáciu Americkej obchodnej komory v SR.

Aktuálnosť diskusie podčiarkujú aj údaje z Registra úpadcov Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré poukazujú na nárast počtu vyhlásených konkurzov právnických osôb v posledných troch rokoch. Tento trend odráža náročné makroekonomické prostredie – vysokú infláciu, rast nákladov, energetickú neistotu, geopolitické napätie, tlak v globálnych dodávateľských reťazcoch a spomalenie ekonomiky EÚ. Zároveň ukazuje, že nástroje včasnej reštrukturalizácie sú na Slovensku naďalej využívané len okrajovo, napriek ich potenciálu chrániť podniky a pracovné miesta.

"Insolvenčné konania predstavujú legitímny a nevyhnutný nástroj riešenia úpadku, ktorého cieľom je spravodlivé a transparentné usporiadanie vzťahov medzi dlžníkom a veriteľmi. Prax však ukazuje, že hranica medzi oprávneným využitím zákonných inštitútov a ich účelovým zneužívaním býva často tenká a nie vždy jednoznačne uchopiteľná. Kontrolované konkurzy, šikanózne návrhy na vyhlásenie konkurzu, koordinácia (ne)spriaznených veriteľov či využívanie kapitálových fondov otvárajú zásadné otázky o férovosti, transparentnosti a rovnováhe v rámci insolvenčných procesov. Diskusia o týchto javoch je preto kľúčová nielen z právneho, ale aj z ekonomického pohľadu, keďže ich dopady sa priamo premietajú do postavenia veriteľov, fungovania trhu a dôvery v právnom prostredí," uviedol Martin Jacko, partner kancelárie Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o. a podpredseda výboru pre konkurz a reštrukturalizáciu Americkej obchodnej komory v SR.

AmCham Slovakia poďakovala hlavným partnerom podujatia – Kinstellar, Slovenská sporiteľňa, Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o., a zároveň privítala nového partnera bpv BRAUN PARTNERS.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - AmCham Slovakia otvorila 5. ročník Restructuring Day: Insolvencia a reštrukturalizácia ako test stability podnikateľského prostredia © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 