Pondelok 27.4.2026
Meniny má Jaroslav
AmCham Slovakia otvorila 5. ročník Restructuring Day: Insolvencia a reštrukturalizácia ako test stability podnikateľského prostredia
Americká obchodná komora v Slovenskej republike (AmCham Slovakia) dnes otvorila 5. ročník odborného podujatia Restructuring Day. Americká obchodná komora v Slovenskej republike (AmCham Slovakia) ...
27.4.2026 (SITA.sk) - Americká obchodná komora v Slovenskej republike (AmCham Slovakia) dnes otvorila 5. ročník odborného podujatia Restructuring Day.
Americká obchodná komora v Slovenskej republike (AmCham Slovakia) dnes otvorila 5. ročník odborného podujatia Restructuring Day, ktoré sa venuje aktuálnym výzvam v oblasti reštrukturalizácie a insolvenčného práva. Podujatie reflektuje na rastúci význam týchto tém pre podnikateľské prostredie na Slovensku, ako aj ich priamy dopad na stabilitu ekonomiky. Restructuring Day tradične spája odborníkov z oblasti práva, financií, bankovníctva a verejnej správy. Aj tento rok sa uskutočnil v silnom odbornom zložení s cieľom viesť vecnú diskusiu o tom, ako efektívne zvládať finančné ťažkosti firiem, chrániť veriteľov a zároveň zachovať hodnotu životaschopných podnikov.
Kým sa minuloročné diskusie zameriavali najmä na predaj podnikov v insolvencii, právnu úpravu zvereneckých fondov a aplikačné problémy insolvenčných konaní z pohľadu veriteľov a správcov, piaty ročník na tieto témy nadviazal a venoval sa témam od riešenia insolvencie korporátnych skupín, cez špecifiká rodinných podnikov v stave ohrozenej insolvencie, až po investovanie do insolvenčných sporov, no jednou z hlavných tém aktuálneho ročníka je nový Občiansky zákonník a jeho presahy do oblasti insolvenčného a reštrukturalizačného práva.
Reforma občianskeho práva predstavuje jednu z najvýznamnejších právnych reforiem posledných desaťročí, ktorá sa dotýka zmluvných vzťahov, zabezpečovacích inštitútov, ako aj postavenia veriteľov a dlžníkov v insolvenčných konaniach. Program sa preto sústredil na praktické dopady týchto zmien, aplikačné otázky a potenciálne riziká v praxi.
"AmCham Slovakia bola aktívne zapojená do pripomienkovania návrhu nového Občianskeho zákonníka, najmä prostredníctvom expertízy svojich členov a v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou. Komora zároveň ocenila konštruktívny dialóg s Ministerstvom spravodlivosti SR," v úvode uviedla Andrea Brezanová, koordinátorka výboru pre konkurz a reštrukturalizáciu Americkej obchodnej komory v SR. Tieto slová vo svojom úvodnom príhovore potvrdil aj Milan Hodás, štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR: "Za kľúčový na ministerstve spravodlivosti považujeme aktívny dialóg s partnermi z aplikačnej praxe.”
Významnou súčasťou programu bola citlivá téma hraníc medzi legitímnym využívaním právnych nástrojov a ich zneužívaním v insolvenčných konaniach. Odborníci diskutovali o kontrolovaných konkurzoch, šikanóznych návrhoch, úlohe prepojených veriteľov či využívaní kapitálových nástrojov, a to z právneho aj ekonomického pohľadu.
"5. ročník je prvým malým výročím pracovnej skupiny pre konkurz a reštrukturalizáciu. Témy sa týkali insolvenčného a civilného práva a ich dopadov. Plánujeme ďalšie diskusie ohľadne implementácie smernice a ďalších legislatívnych priorít. Aj preto v AmCham Slovakia považujeme za kľúčové viesť odborný a otvorený dialóg medzi štátom a podnikateľskou komunitou. Širšie formulované témy znamenajú širší presah a dobrú spoluprácu medzi AmCham Slovakia a Ministerstvom spravodlivosti SR ako aj ďalšími stakeholdermi," uviedol Viliam Myšička, partner advokátskej kancelárie Kinstellar a predseda Výboru pre konkurz a reštrukturalizáciu Americkej obchodnej komory v SR.
Aktuálnosť diskusie podčiarkujú aj údaje z Registra úpadcov Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré poukazujú na nárast počtu vyhlásených konkurzov právnických osôb v posledných troch rokoch. Tento trend odráža náročné makroekonomické prostredie – vysokú infláciu, rast nákladov, energetickú neistotu, geopolitické napätie, tlak v globálnych dodávateľských reťazcoch a spomalenie ekonomiky EÚ. Zároveň ukazuje, že nástroje včasnej reštrukturalizácie sú na Slovensku naďalej využívané len okrajovo, napriek ich potenciálu chrániť podniky a pracovné miesta.
"Insolvenčné konania predstavujú legitímny a nevyhnutný nástroj riešenia úpadku, ktorého cieľom je spravodlivé a transparentné usporiadanie vzťahov medzi dlžníkom a veriteľmi. Prax však ukazuje, že hranica medzi oprávneným využitím zákonných inštitútov a ich účelovým zneužívaním býva často tenká a nie vždy jednoznačne uchopiteľná. Kontrolované konkurzy, šikanózne návrhy na vyhlásenie konkurzu, koordinácia (ne)spriaznených veriteľov či využívanie kapitálových fondov otvárajú zásadné otázky o férovosti, transparentnosti a rovnováhe v rámci insolvenčných procesov. Diskusia o týchto javoch je preto kľúčová nielen z právneho, ale aj z ekonomického pohľadu, keďže ich dopady sa priamo premietajú do postavenia veriteľov, fungovania trhu a dôvery v právnom prostredí," uviedol Martin Jacko, partner kancelárie Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o. a podpredseda výboru pre konkurz a reštrukturalizáciu Americkej obchodnej komory v SR.
AmCham Slovakia poďakovala hlavným partnerom podujatia – Kinstellar, Slovenská sporiteľňa, Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o., a zároveň privítala nového partnera bpv BRAUN PARTNERS.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - AmCham Slovakia otvorila 5. ročník Restructuring Day: Insolvencia a reštrukturalizácia ako test stability podnikateľského prostredia © SITA Všetky práva vyhradené.
