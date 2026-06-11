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11. júna 2026
Americká armáda sa prihlásila k ďalšiemu úderu na tanker na Blízkom východe. Pri podobnom útoku v stredu zomreli traja námorníci
Podľa centrálneho velenia CENTCOM išlo o tretí takýto zásah v tomto týždni a deviaty od začiatku americkej blokády iránskych prístavov. Americké sily zasiahli a vyradili z prevádzky
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11.6.2026 (SITA.sk) - Podľa centrálneho velenia CENTCOM išlo o tretí takýto zásah v tomto týždni a deviaty od začiatku americkej blokády iránskych prístavov.
Americké sily zasiahli a vyradili z prevádzky ropný tanker, tretí tento týždeň, ktorý sa pokúsil obísť ich blokádu iránskych prístavov, uviedlo vo štvrtok americké centrálne velenie CENTCOM.
Pri útoku v skorých ranných hodinách americké lietadlo vypálilo dve rakety Hellfire do strojovne plavidla plaviaceho sa cez Ománsky záliv pod vlajkou Guiney‑Bissau „potom, ako posádka opakovane odmietla uposlúchnuť pokyny amerických síl“, oznámil CENTCOM.
Išlo o tretí takýto zásah v tomto týždni a deviaty od začiatku blokády, dodalo velenie, ktoré dohliada na americké operácie na Blízkom východe.
O požiari tankera 21 námorných míľ severovýchodne od ománskeho mesta Sohar už skôr informovalo Britské centrum pre námorné obchodné operácie (UKMTO), ale jeho príčinu neuviedlo. Indické veľvyslanectvo v Ománe oznámilo, že ománske námorníctvo evakuovalo dvadsať členov posádky.
V stredu pri podobnom útoku amerického námorníctva na tanker pri pobreží Ománu zahynuli traja indickí členovia posádky. India následne podala diplomatický protest.
Americká armáda uviedla, že od začiatku blokády 13. apríla „presmerovala 135 lodí, ktoré uposlúchli pokyny, a umožnila prechod 42 plavidlám s humanitárnou pomocou“.
Zdroj: SITA.sk - Americká armáda sa prihlásila k ďalšiemu úderu na tanker na Blízkom východe. Pri podobnom útoku v stredu zomreli traja námorníci © SITA Všetky práva vyhradené.
Americké sily zasiahli a vyradili z prevádzky ropný tanker, tretí tento týždeň, ktorý sa pokúsil obísť ich blokádu iránskych prístavov, uviedlo vo štvrtok americké centrálne velenie CENTCOM.
Pri útoku v skorých ranných hodinách americké lietadlo vypálilo dve rakety Hellfire do strojovne plavidla plaviaceho sa cez Ománsky záliv pod vlajkou Guiney‑Bissau „potom, ako posádka opakovane odmietla uposlúchnuť pokyny amerických síl“, oznámil CENTCOM.
BREAKING: U.S. forces disabled an oil tanker in the Gulf of Oman overnight after it allegedly violated the naval blockade against Iran.
CENTCOM says the Guinea-Bissau flagged tanker M/T Jalveer was attempting to transport Iranian oil through the Gulf of Oman when U.S. aircraft… pic.twitter.com/1fCaV1Mj21
— Fox News (@FoxNews) June 11, 2026
Išlo o tretí takýto zásah v tomto týždni a deviaty od začiatku blokády, dodalo velenie, ktoré dohliada na americké operácie na Blízkom východe.
O požiari tankera 21 námorných míľ severovýchodne od ománskeho mesta Sohar už skôr informovalo Britské centrum pre námorné obchodné operácie (UKMTO), ale jeho príčinu neuviedlo. Indické veľvyslanectvo v Ománe oznámilo, že ománske námorníctvo evakuovalo dvadsať členov posádky.
V stredu pri podobnom útoku amerického námorníctva na tanker pri pobreží Ománu zahynuli traja indickí členovia posádky. India následne podala diplomatický protest.
Americká armáda uviedla, že od začiatku blokády 13. apríla „presmerovala 135 lodí, ktoré uposlúchli pokyny, a umožnila prechod 42 plavidlám s humanitárnou pomocou“.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Americká armáda sa prihlásila k ďalšiemu úderu na tanker na Blízkom východe. Pri podobnom útoku v stredu zomreli traja námorníci © SITA Všetky práva vyhradené.
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