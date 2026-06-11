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11. júna 2026
Fico finančne nepomáha len rodine. Zo štátnych peňazí majú podľa Šimečku profitovať aj jeho priateľky – VIDEO
Predseda vlády prostredníctvom štátnych peňazí údajne pomáha aj svojim trom priateľkám. Po informáciách o tom, že syn premiéra Roberta ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády prostredníctvom štátnych peňazí údajne pomáha aj svojim trom priateľkám.
Po informáciách o tom, že syn premiéra Roberta Fica (Smer-SD) dostáva peniaze zo štátneho príspevku strany Smer-SD, prichádzajú progresívci s ďalšími obvineniami. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka vyhlásil, že predseda vlády prostredníctvom štátnych peňazí pomáha aj svojim trom priateľkám.
„Vieme už dnes, že brat Roberta Fica Ladislav podnikal s Norbertom Bödörom a zarábal na stavbách diaľníc. Vieme, že matka Roberta Fica dostala byt, ktorý výhodne kúpili od sponzora strany Smer. Poznáme bratrancov Rybanských, ktorí dostávali štedré dotácie na rekonštrukciu hradu a aj miesto na Úrade vlády SR. A to všetko v dobe, keď vládol Robert Fico,“ vymenoval Šimečka.
Ako dodal, po novom vyplával príbeh premiérovho syna Michala Fica, ktorý dostáva ako šéf Agentúry Smer, s.r.o. každý mesiac 5 000 eur zo štátneho príspevku. Šimečka upozornil, že tieto peniaze dostáva za prácu, ku ktorej sa ani on sám nepriznáva a o ktorej neexistuje žiadny výpis.
„Verejnosť teda nemá ako skontrolovať, či tých 5 000 eur dostáva oprávnene, čo za to vlastne robí a či tam vôbec reálne pracuje, a že tie peniaze sú naozaj pre neho. Viete si predstaviť mladého manažéra, ktorý do obeda rieši autonómne autá a umelú inteligenciu a po obede objednáva karafiáty pre stranu Smer? Preto sa pýtame, či v skutočnosti nie je niečo ako biely kôň, aby cez neho dostávali peniaze iní,“ vyhlásil Šimečka.
Progresívci vo štvrtok prišli s ďalšími informáciami, ktoré majú poukázať na rodinkárstvo. „15 rokov, čo Fico vládne, tak, ako povedal Robert Kaliňák (Smer-SD), transformuje štátne peniaze na súkromné nielen pre svoju rodinu, ale aj pre svoje priateľky, čo je teda obzvlášť vulgárne od človeka, ktorý nadáva každému, kto si dovolí mať inú predstavu o tradičnej rodine. Tie prvé dva prípady všetci dobre poznajú, lebo sa o tom písalo,“ uviedol Šimečka s tým, že „je celkom možné, že aj súčasná priateľka Roberta Fica je platená zo štátnych peňazí....Dnes pracuje v advokátskej kancelárii Roberta Kaliňáka Kallan Legal“.
Šimečka a vysvetlil, že táto advokátska kancelária má obrovské tržby od strany Smer, a teda z príspevku od štátu a z daní všetkých občanov. Podľa predsedu PS pritom nejde o malú sumu. Za roky 2019 až 2024 ide podľa Šimečku o viac ako 1,5 milióna eur. „Príjmy zo smeru pre advokátsku kanceláriu zo štátu vôbec nie sú zanedbateľné. Napríklad v roku 2024 to bolo 20 percent z tržieb advokátskej kancelárie. A z týchto peňazí sa platia zastupovania ľudi ako Fico či Blaha, Bombic či Kuruc z kauzy Mýtnik,“ dodal Šimečka.
Zároveň zdôraznil, že hnutie nemá nič proti úspešným ženám, ktoré si zaslúžia byť na zodpovedných a dôležitých funkciách. „To je príbeh príživníctva, rodinkárstva a toho, ako sa Fico za štátne peniaze stará nielen o svoju rodinu ale aj ostatné blízke osoby,“ uzavrel Šimečka.
Zdroj: SITA.sk - Fico finančne nepomáha len rodine. Zo štátnych peňazí majú podľa Šimečku profitovať aj jeho priateľky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Po informáciách o tom, že syn premiéra Roberta Fica (Smer-SD) dostáva peniaze zo štátneho príspevku strany Smer-SD, prichádzajú progresívci s ďalšími obvineniami. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka vyhlásil, že predseda vlády prostredníctvom štátnych peňazí pomáha aj svojim trom priateľkám.
Šimečka pripomenul aj staršie kauzy
„Vieme už dnes, že brat Roberta Fica Ladislav podnikal s Norbertom Bödörom a zarábal na stavbách diaľníc. Vieme, že matka Roberta Fica dostala byt, ktorý výhodne kúpili od sponzora strany Smer. Poznáme bratrancov Rybanských, ktorí dostávali štedré dotácie na rekonštrukciu hradu a aj miesto na Úrade vlády SR. A to všetko v dobe, keď vládol Robert Fico,“ vymenoval Šimečka.
Ako dodal, po novom vyplával príbeh premiérovho syna Michala Fica, ktorý dostáva ako šéf Agentúry Smer, s.r.o. každý mesiac 5 000 eur zo štátneho príspevku. Šimečka upozornil, že tieto peniaze dostáva za prácu, ku ktorej sa ani on sám nepriznáva a o ktorej neexistuje žiadny výpis.
„Verejnosť teda nemá ako skontrolovať, či tých 5 000 eur dostáva oprávnene, čo za to vlastne robí a či tam vôbec reálne pracuje, a že tie peniaze sú naozaj pre neho. Viete si predstaviť mladého manažéra, ktorý do obeda rieši autonómne autá a umelú inteligenciu a po obede objednáva karafiáty pre stranu Smer? Preto sa pýtame, či v skutočnosti nie je niečo ako biely kôň, aby cez neho dostávali peniaze iní,“ vyhlásil Šimečka.
PS prišlo s ďalšími obvineniami
Progresívci vo štvrtok prišli s ďalšími informáciami, ktoré majú poukázať na rodinkárstvo. „15 rokov, čo Fico vládne, tak, ako povedal Robert Kaliňák (Smer-SD), transformuje štátne peniaze na súkromné nielen pre svoju rodinu, ale aj pre svoje priateľky, čo je teda obzvlášť vulgárne od človeka, ktorý nadáva každému, kto si dovolí mať inú predstavu o tradičnej rodine. Tie prvé dva prípady všetci dobre poznajú, lebo sa o tom písalo,“ uviedol Šimečka s tým, že „je celkom možné, že aj súčasná priateľka Roberta Fica je platená zo štátnych peňazí....Dnes pracuje v advokátskej kancelárii Roberta Kaliňáka Kallan Legal“.
Šimečka a vysvetlil, že táto advokátska kancelária má obrovské tržby od strany Smer, a teda z príspevku od štátu a z daní všetkých občanov. Podľa predsedu PS pritom nejde o malú sumu. Za roky 2019 až 2024 ide podľa Šimečku o viac ako 1,5 milióna eur. „Príjmy zo smeru pre advokátsku kanceláriu zo štátu vôbec nie sú zanedbateľné. Napríklad v roku 2024 to bolo 20 percent z tržieb advokátskej kancelárie. A z týchto peňazí sa platia zastupovania ľudi ako Fico či Blaha, Bombic či Kuruc z kauzy Mýtnik,“ dodal Šimečka.
Zároveň zdôraznil, že hnutie nemá nič proti úspešným ženám, ktoré si zaslúžia byť na zodpovedných a dôležitých funkciách. „To je príbeh príživníctva, rodinkárstva a toho, ako sa Fico za štátne peniaze stará nielen o svoju rodinu ale aj ostatné blízke osoby,“ uzavrel Šimečka.
Zdroj: SITA.sk - Fico finančne nepomáha len rodine. Zo štátnych peňazí majú podľa Šimečku profitovať aj jeho priateľky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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