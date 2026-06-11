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11. júna 2026

Trump pohrozil prevzatím iránskej ropnej infraštruktúry a novými útokmi


Tagy: Hormuzský prieliv iránsky režim Napätie na Blízkom východe Perzský záliv Útok na Irán

Americký prezident avizoval ďalšie údery proti Iránu a spomenul aj strategický ostrov Chárg. Americký prezident



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trump_28993 676x451 11.6.2026 (SITA.sk) - Americký prezident avizoval ďalšie údery proti Iránu a spomenul aj strategický ostrov Chárg.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok pohrozil Iránu novou vlnou útokov a vyhlásil, že Spojené štáty by v budúcnosti mohli prevziať kontrolu nad kľúčovou iránskou ropnou infraštruktúrou.


„Americká armáda zasiahne Irán DNES VEĽMI TVRDO,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Trump chce ovládať


Prezident zároveň uviedol, že Washington plánuje získať kontrolu nad ostrovom Chárg a ďalšími strategickými energetickými zariadeniami.


„V nie príliš vzdialenej budúcnosti prevezmeme ostrov Chárg a ďalšie body ropnej infraštruktúry a získame úplnú kontrolu nad ich trhmi s ropou a plynom, podobne ako vo Venezuele,“ vyhlásil Trump.



Najvýznamnejší terminál


Ostrov Chárg v Perzskom zálive je najvýznamnejším iránskym exportným terminálom pre ropu. Cez jeho zariadenia prechádza väčšina iránskeho vývozu tejto suroviny, čo z neho robí jeden z najstrategickejších energetických bodov krajiny.


Trumpove vyjadrenia prichádzajú v čase prudkej eskalácie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom.



Napätie sa stupňuje


Obe krajiny si v posledných dňoch opakovane vymieňajú údery po tom, ako americké sily zasiahli viaceré iránske vojenské objekty a Teherán následne zaútočil na americké základne v oblasti Perzského zálivu.


Napätie ešte zvýšilo rozhodnutie Iránu uzavrieť Hormuzský prieliv, jednu z najdôležitejších svetových námorných trás pre prepravu ropy a zemného plynu.


Cez tento strategický koridor za normálnych okolností prechádza približne pätina svetových dodávok ropy.



Ceny rastú


Hrozba ďalšej eskalácie konfliktu už vyvolala rast cien ropy a zvýšenú nervozitu na globálnych finančných trhoch.


Analytici upozorňujú, že prípadné narušenie vývozu ropy z Perzského zálivu by mohlo mať výrazné dôsledky pre svetovú ekonomiku aj energetickú bezpečnosť mnohých krajín.




Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil prevzatím iránskej ropnej infraštruktúry a novými útokmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hormuzský prieliv iránsky režim Napätie na Blízkom východe Perzský záliv Útok na Irán
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