Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 22.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Beňadik
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

22. marca 2026

Vyhorenie je moderným problémom pracovného trhu, vyčerpanie cíti až 79 percent Slovákov


Tagy: Trh práce vyhorenie

Pracovné vyhorenie sa stáva jedným z najvýraznejších problémov moderného pracovného trhu. A čoraz viac zasahuje najmä mladšie generácie. Prieskumy zo zahraničia aj zo Slovenska ukazujú, že nejde o ojedinelý ...



Zdieľať
gettyimages 1214342569 676x451 22.3.2026 (SITA.sk) - Pracovné vyhorenie sa stáva jedným z najvýraznejších problémov moderného pracovného trhu. A čoraz viac zasahuje najmä mladšie generácie. Prieskumy zo zahraničia aj zo Slovenska ukazujú, že nejde o ojedinelý jav, ale o trend, ktorý sa postupne prehlbuje a má širšie ekonomické aj spoločenské dôsledky.


Podľa štúdie Moodle/Censuswide pociťuje symptómy vyhorenia až 66 percent zamestnancov v Spojených štátoch, pričom najviac sú zasiahnuté vekové skupiny od 18 do 34 rokov. V týchto kategóriách sa podiel ľudí s príznakmi vyhorenia pohybuje na úrovni viac ako 80 percent.

Chronický stres


Podobný obraz ponúkajú aj slovenské dáta. Prieskum Inštitútu stresu v spolupráci so zdravotnou poisťovňou ukazuje, že výrazné známky vyhorenia vykazujú viac ako dve tretiny respondentov. Až 79 percent ľudí uvádza, že sa po práci cíti úplne vyčerpaných, 65 percent pociťuje únavu už pri predstave ďalšieho pracovného dňa a viac ako polovica hovorí o emocionálnom preťažení.

Svetová zdravotnícka organizácia definuje syndróm vyhorenia ako dôsledok chronického stresu na pracovisku, ktorý sa nepodarilo zvládnuť. Prejavuje sa najmä vyčerpaním, cynickým postojom k práci a poklesom výkonnosti. Európske štatistiky zároveň naznačujú, že stres, úzkosť či depresia spojené s prácou patria medzi najčastejšie zdravotné problémy zamestnancov, pričom ich výskyt dlhodobo rastie. Podľa generálnej riaditeľky personálnej agentúry Maxin’s Group Kataríny Garajovej nejde o individuálne zlyhanie jednotlivcov, ale o širší systémový problém.

Zmeny na trhu práce


Ľudia pracujú dlhodobo na hranici svojich možností,“ uviedla. Kľúčovým faktorom je podľa nej kombinácia vysokých pracovných nárokov, nedostatočnej podpory a nízkeho uznania. K tomu sa pridáva aj nedostatok kontroly nad pracovnými úlohami, nejasné očakávania či nevhodne nastavená firemná kultúra.

Zhoršujúci sa trend súvisí aj so širšími zmenami na trhu práce. Rastúci tlak na produktivitu, nedostatok pracovnej sily či návrat zamestnancov do kancelárií po období práce na diaľku vytvárajú prostredie, v ktorom sa stres kumuluje. Vyhorenie tak prestáva byť výlučne otázkou psychického zdravia a čoraz viac sa stáva ekonomickým problémom, ktorý ovplyvňuje produktivitu, fluktuáciu aj náklady firiem. Dôsledky sú pritom komplexné. Okrem poklesu výkonnosti a vyššej chybovosti vedie vyhorenie aj k vyššej absencii či odchodom zamestnancov.

Udržateľnosť a wellbeing


Preťažený zamestnanec nerobí chyby preto, že nevie, ale preto, že už nemá kapacity,“ doplnila Garajová. Firmy tak čelia situácii, keď dlhodobé preťažovanie pracovníkov neprináša vyšší výkon, ale naopak znižuje efektivitu. Riešenie si vyžaduje systémové zmeny na strane zamestnávateľov.

Kľúčové je realistické nastavovanie cieľov, rovnomerné rozdelenie práce, jasná komunikácia a vytváranie prostredia, v ktorom je možné otvorene hovoriť o preťažení. Bez takýchto krokov bude podľa nich tlak na zamestnancov narastať a problém vyhorenia sa bude ďalej prehlbovať. Z dlhodobého pohľadu tak nejde len o otázku individuálneho wellbeingu, ale aj o udržateľnosť pracovného trhu. Ak sa nepodarí nájsť rovnováhu medzi výkonom a kapacitami zamestnancov, môže sa vyhorenie stať jednou z hlavných bariér ďalšieho ekonomického rastu.


Zdroj: SITA.sk - Vyhorenie je moderným problémom pracovného trhu, vyčerpanie cíti až 79 percent Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 