Nedeľa 5.4.2026
Meniny má Miroslava
03. apríla 2026
Americký golfista Tiger Woods neskrýval prekvapenie pri zadržaní po minulotýždňovej nehode na Floride
Päťdesiatročný Woods povedal, že sa pozeral do telefónu a prepínal rozhlasovú stanicu, keď jeho automobil narazil do zadnej časti nákladného auta.
Americký golfista Tiger Woods neskrýval prekvapenie pri zadržaní po minulotýždňovej nehode na Floride. Odhalili to zábery z policajnej kamery, ktoré boli zverejnené vo štvrtok.
Päťdesiatročný Woods povedal, že sa pozeral do telefónu a prepínal rozhlasovú stanicu, keď jeho automobil narazil do zadnej časti nákladného auta. „Domnievam sa, že vaše normálne schopnosti sú narušené a ste pod vplyvom neznámej látky, takže v tejto chvíli ste zadržaný za jazdu pod vplyvom alkoholu,“ povedala Woodsovi zástupkyňa miestneho šerifa Tatiana Levenarová.
Vo vozidle golfistu sa nenašli žiadne drogy ani lieky a keďže odmietol rozbor moču, úrady podľa šerifa nikdy nedostanú definitívnu odpoveď, pod vplyvom akej látky bol v čase nehody. Dychový test na alkohol mal negatívny.
Američan už v roku 2017 čelil obvineniu z jazdy pod vplyvom, keď ho polícia našla spať za volantom jeho poškodeného auta. Vtedy uviedol, že užil zmes liekov proti bolesti. Pred piatimi rokmi mal v Kalifornii vážnu autonehodu, pri ktorej utrpel ťažké zranenia pravej nohy, pripomenula agentúra AP.
NHL: Dvorský prispel asistenciou k víťazstvu St. Louis na ľade Anaheimu
Video: Boxer Derek Chisora dorazil na tlačovú konferenciu na tanku
