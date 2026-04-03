 24hod.sk    Šport

03. apríla 2026

Americký golfista Tiger Woods neskrýval prekvapenie pri zadržaní po minulotýždňovej nehode na Floride


Päťdesiatročný Woods povedal, že sa pozeral do telefónu a prepínal rozhlasovú stanicu, keď jeho automobil narazil do zadnej časti nákladného auta.



Americký golfista Tiger Woods neskrýval prekvapenie pri zadržaní po minulotýždňovej nehode na Floride. Odhalili to zábery z policajnej kamery, ktoré boli zverejnené vo štvrtok.


Päťdesiatročný Woods povedal, že sa pozeral do telefónu a prepínal rozhlasovú stanicu, keď jeho automobil narazil do zadnej časti nákladného auta. „Domnievam sa, že vaše normálne schopnosti sú narušené a ste pod vplyvom neznámej látky, takže v tejto chvíli ste zadržaný za jazdu pod vplyvom alkoholu,“ povedala Woodsovi zástupkyňa miestneho šerifa Tatiana Levenarová.

Vo vozidle golfistu sa nenašli žiadne drogy ani lieky a keďže odmietol rozbor moču, úrady podľa šerifa nikdy nedostanú definitívnu odpoveď, pod vplyvom akej látky bol v čase nehody. Dychový test na alkohol mal negatívny.

Američan už v roku 2017 čelil obvineniu z jazdy pod vplyvom, keď ho polícia našla spať za volantom jeho poškodeného auta. Vtedy uviedol, že užil zmes liekov proti bolesti. Pred piatimi rokmi mal v Kalifornii vážnu autonehodu, pri ktorej utrpel ťažké zranenia pravej nohy, pripomenula agentúra AP.


