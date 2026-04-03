 24hod.sk    Šport

03. apríla 2026

Video: Boxer Derek Chisora dorazil na tlačovú konferenciu na tanku


Chisora sa na tanku zviezol spoločne s britským politikom Nigelom Farageom.



Britský profesionálny boxer Derek Chisora dorazil na štvrtkovú tlačovú konferenciu na tanku. Pred sobotňajším zápasom s Američanom Deontayom Wilderom v O2 Aréne sa v ňom premával ulicami Londýna.

Chisora sa na tanku zviezol spoločne s britským politikom Nigelom Farageom. „Šialený príchod Chisoru a Nigela Faragea,“ okomentovala situáciu športová streamovacia platforma DAZN.

Štyridsaťdvaročný Brit už skôr avizoval, že duel proti Wilderovi bude jeho posledný v kariére, pripomenula agentúra DPA. Pre oboch účastníkov to bude jubilejný 50. zápas, Chisora má na konte 36 výhier a 13 prehier.

 


nasledujúci článok >>
Americký golfista Tiger Woods neskrýval prekvapenie pri zadržaní po minulotýždňovej nehode na Floride
<< predchádzajúci článok
NHL: Pospíšil sa vrátil do zostavy, Slafkovský asistoval pri víťazstve

