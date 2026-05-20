20. mája 2026

Ani priateľské vzťahy nepomohli. Peking sa do rusko-čínskeho plynovodu Sila Sibíri 2 príliš nehrnie


Peking prejavuje o projekt menší záujem, než Moskva dúfala, a to aj napriek energetickej neistote spôsobenej vojnou na Blízkom východe. Rusko a Čína sa nedohodli na novom viacmiliardovom



20.5.2026 (SITA.sk) - Peking prejavuje o projekt menší záujem, než Moskva dúfala, a to aj napriek energetickej neistote spôsobenej vojnou na Blízkom východe.


Rusko a Čína sa nedohodli na novom viacmiliardovom plynovode Sila Sibíri 2 počas rokovaní prezidenta Vladimira Putina s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin‑pchingom v Pekingu, informoval v stredu Kremeľ ruské štátne médiá.

Moskva, ktorá je po invázii na Ukrajinu v roku 2022 čoraz ekonomicky závislejšia od Číny, projekt presadzuje už roky, avšak Peking zostáva opatrný.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že obe strany dosiahli „základné porozumenie“  projekte vrátane jeho trasovania a spôsobu výstavby, ale stále neexistuje jasný harmonogram a zostávajú detaily, ktoré treba doriešiť.

Projekt sa neobjavil ani v zozname dohôd zverejnených Kremľom po rokovaniach. Plynovod by mal prepravovať 50 miliárd kubických metrov plynu ročne z ložísk, ktoré pred vojnou zásobovali Európu, kde ruský export prudko klesol.

Trasa by viedla 2 600 kilometrov od Jamalského polostrova cez Mongolsko do Číny. Peking však o projekt prejavuje menší záujem, než Moskva dúfala, a to aj napriek energetickej neistote spôsobenej vojnou na Blízkom východe.


Zdroj: SITA.sk

