Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
Firmy čaká povinná e-fakturácia. Podnikatelia diskutujú so štátom o dopadoch
Tagy: E-faktúra
Od roku 2027 podnikateľov na Slovensku čaká povinné zavedenie elektronickej fakturácie a oznamovanie transakcií v reálnom čase. Zmena vychádza z európskej iniciatívy "DPH pre digitálny vek" ...
20.5.2026 (SITA.sk) - Od roku 2027 podnikateľov na Slovensku čaká povinné zavedenie elektronickej fakturácie a oznamovanie transakcií v reálnom čase.
Zmena vychádza z európskej iniciatívy "DPH pre digitálny vek" (ViDA), ktorej cieľom je modernizovať výber DPH a obmedziť daňové úniky. Na Slovensku sa nová povinnosť dotkne domácich transakcií už od januára 2027.
Na odbornom podujatí Americkej obchodnej komory na Slovensku (AmCham Slovakia) o nich diskutovali zástupcovia štátu aj biznisu.
Povinnosť zavedenia elektronickej fakturácie vyplýva zo smernice Rady (EÚ) 2025/516 z 11. marca 2025, ktorá mení smernicu o spoločnom systéme DPH. Ide o súčasť iniciatívy "DPH pre digitálny vek", ktorej cieľom je modernizácia výberu DPH prostredníctvom digitalizácie. Na Slovensku sa zavedenie povinnej elektronickej fakturácie a oznamovania údajov Finančnej správe očakáva od 1. januára 2027 pre tuzemské transakcie.
Podľa predstaviteľov Finančnej správy prinesie elektronická fakturácia podnikateľom automatizované spracovanie dokladov bez manuálneho prepisovania údajov, bezpečnejší prenos dát, jednoduchšiu archiváciu aj lepšiu platobnú disciplínu. "Cieľom elektronickej fakturácie nie je podnikateľov zaťažiť, ale odbúrať zbytočnú administratívu, obmedziť manuálne prepisovanie údajov a zrýchliť spracovanie dokladov. V praxi tak môže firmám aj živnostníkom priniesť viac pohodlia, menej chýb a efektívnejšie fungovanie každodenných procesov. Preto je pre nás dôležitá a potrebná podpora strategických partnerov, ako je AmCham Slovakia," povedal na podujatí komory prezident Finančnej správy, Jozef Kiss.
Elektronická fakturácia predstavuje významný globálny trend v oblasti digitalizácie účtovníctva a správy daní. Medzi jej hlavné prínosy patrí zefektívnenie toku údajov, posilnenie kontrolných mechanizmov a obmedzenie daňových únikov. Zavedenie jednotného formátu umožní automatizované spracovanie údajov a zapojenie certifikovaných poskytovateľov zabezpečí rýchlu a transparentnú výmenu dokumentov.
"Elektronická fakturácia nemusí byť len povinnosťou vyplývajúcou z legislatívy, ale aj strategickou príležitosťou, ako zefektívniť interné procesy a zvýšiť konkurencieschopnosť firiem. Zavedenie e-faktúry umožňuje automatizáciu spracovania dokladov, rýchlejšie schvaľovanie, lepší prehľad o cash flow a výrazné zníženie chybovosti spôsobenej manuálnymi zásahmi. Firmy, ktoré sa na zmenu pripravia systematicky, môžu e-fakturáciu využiť ako impulz na digitalizáciu účtovníctva, revíziu interných kontrol a nastavenie jednotných dátových štandardov naprieč organizáciou. Výsledkom je nielen vyššia efektivita a transparentnosť, ale aj úspora nákladov a lepšia pripravenosť na ďalšie digitálne inovácie. Verím, že elektronická fakturácia je dobrým nástrojom na zlepšenie transparentnosti podnikateľského prostredia a účinný boj proti daňovým podvodom. Mala by tiež prispieť k tomu, aby poctivé firmy prestali doplácať na daňových podvodníkov. Na druhej strane si uvedomujeme, že si to vyžiada relatívne veľké zmeny v účtovných systémoch a v nastavení interných procesov vo firmách, ako aj vyššie nároky na bezpečnosť dát, jasné dátové štandardy a schvaľovacie pravidlá. Verím však, že tieto kroky skvalitnia podnikateľské prostredie a pomôžu nám vyhnúť sa zavádzaniu ďalších nesystémových opatrení, akým bola napríklad transakčná daň," uviedla Christiana Serugová, predsedníčka daňového výboru AmCham Slovakia, viceprezidentka pre financie správnej rady AmCham Slovakia a partnerka PwC.
K transpozícii smernice sa vyjadrila, v rámci medzirezortného pripomienkového konania, aj Americká obchodná komora v SR so svojimi členmi. AmCham vo svojich pripomienkach zdôraznil najmä potrebu zabezpečiť realistické časové rámce, technickú pripravenosť podnikateľského sektora a minimalizáciu administratívnej záťaže. Andrea Brezanová, Senior Policy Manager z AmCham Slovakia dodáva: "Ak firmy na Slovensku zvládnu elektronickú fakturáciu už od 1. januára 2027, bude to pre ne praktická výhoda. Včas si nastavia interné procesy, zjednotia dáta a zautomatizujú fakturačné toky tak, aby fungovali spoľahlivo aj v medzinárodnom prostredí. Práve táto pripravenosť potom výrazne zjednoduší prechod na ViDA požiadavky v celej EÚ od roku 2030 a umožní firmám venovať viac energie rastu a inováciám než administratíve."
Elektronické faktúry budú prenášané cez zabezpečenú sieť Peppol, ktorá predstavuje štandardnú platformu využívanú v rámci EÚ, napríklad v krajinách ako Taliansko, Francúzsko či severské štáty, kde je Peppol dlhodobo využívaný v komunikácii medzi firmami aj vo vzťahu k verejnej správe, čo zníži riziko straty údajov či dokumentov a umožní preukázanie doručenia. Kým krajiny Latinskej Ameriky patria medzi priekopníkov v tejto oblasti, Európska únia plánuje plošné zavedenie elektronickej fakturácie pre cezhraničné transakcie od 1. júla 2030. Táto transformačná zmena predstavuje výzvu, ale zároveň aj príležitosť na modernizáciu procesov a lepšiu pripravenosť na celoeurópske požiadavky.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Firmy čaká povinná e-fakturácia. Podnikatelia diskutujú so štátom o dopadoch © SITA Všetky práva vyhradené.
