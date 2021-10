Australian Open: Spor o neočkovaných hráčov sa stupňuje, premiér Viktórie ich nechce

Spor o účasť nezaočkovaných tenistov na prvom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open sa stupňuje. Austrálsky premiér Scott Morrison v stredu naznačil, že sa na turnaj dostanú v prípade, že absolvujú dvojtýždňovú karanténu v hoteloch. Premiér štátu Viktória, kde sa podujatie koná, Daniel Andrews mu však následne odkázal, že nebude žiadať o žiadne výnimky pre neočkovaných hráčov.





Morrison v stredu zmenil minulotýždňové vyjadrenie ministra pre imigráciu Alexa Hawkeho, ktorý uviedol, že tenisti musia podstúpiť úplnú vakcináciu a výnimky sa udeľovať nebudú. Predseda austrálskej vlády vyhlásil, že existujú výnimky pre tých, ktorí spĺňajú kritériá kvalifikovaného pracovníka alebo ekonomických výhod. Premiér však zdôraznil povinnosť karantény, čo je podľa neho dobrý kompromis.Konečné rozhodnutie je v kompetencii štátu Viktória, ktorý hostí prestížne podujatie v Melbourne. Predstavitelia štátu zaviedli povinné očkovanie pre športovcov, ktorí pôsobia v domácich súťažiach a podľa posledných vyjadrení zatiaľ trvajú na tom, aby na turnaji štartovali iba zaočkovaní tenisti. Informovala agentúra AP.To v stredu potvrdil aj Andrews, keď reportérom povedal, že sa nebude pokúšať presadiť výnimky pre neočkovaných športovcov. Andrewsova vláda v posledných mesiacoch uplatňovala tvrdé lockdowny a štát sa len teraz začína pomaly otvárať, keďže dosiahol veľmi vysokú mieru vakcinácie proti koronavírusu.„Chcem veľmi jasne povedať, že štát Viktória nebude žiadať o žiadne výnimky pre neočkovaných hráčov. Preto je táto otázka v podstate vyriešená. Nebudem žiadať a vyžadovať od ľudí, ktorí sedia v hľadisku, ktorí pracujú na podujatí, aby sa očkovali, keď hráči očkovaní nie sú," citovala Andrewsa agentúra Australian Associated Press.Premiér štátu kritizoval stredajší obrat federálnej vlády vo vyjadreniac. „Plne som podporoval pohľad ministra Alexa Hawkeho, ktorý som považoval za názor vlády. Zdá sa, že to tak nie je. Federálna vláda predviedla obrat o 180 stupňov."Plne zaočkovaní tenisti môžu vycestovať do Austrálie po 1. decembri a v prípade, že budú mať negatívny test, nemusia ísť do karantény. Informovala agentúra AP.