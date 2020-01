Wawrinka na Australian Open otočil zápas, do štvrťfinále prešli aj Nadal a Thiem (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2020 - Pondelkový program dvojhry mužov na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne nepriniesol vážnejšie prekvapenia. Označiť zaň možno vypadnutie nasadenej štvorky Rusa Daniila Medvedeva, ktorý prehral s pätnástkou "pavúka" Švajčiarom Stanom Wawrinkom 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2) a 2:6. Do štvrťfinále sa okrem Wawrinku prebojovali aj Nemec Alexander Zverev triumfom nad Rusom Andrejom Rubľovom 6:4, 6:4, 6:4, Rakúšan Dominic Thiem úspechom nad Francúzom Gaelom Monfilsom 6:2, 6:4, 6:4 a ďalej ide aj Španiel Rafael Nadal. Nasadená aj svetová jednotka to však v stretnutí s domácim Nickom Kyrgiosom nemala ľahké.Nadal v tomto súboji prehral vôbec prvý set na turnaji, keď Austrálčan vyrovnal na 1:1. V treťom v sete však Španiel zvládol tajbrejk lepšie ako jeho súper, vo štvrtom tiež uspel v skrátenej hre a zvíťazil 6:3, 3:6, 7:6 (6), 7:6 (4)."Bol to ťažký duel. Na začiatku sa zdalo, že to mám pod kontrolou, v súbojoch s Nickom však nikdy neviete. Dnes som bojoval proti jednému z najšikovnejších hráčov na okruhu," povedal Nadal v rozhovore na kurte s legendárnym Johnom McEnroeom.Aj Španiel sa musel vrátiť k tragickej správe, ktorá v nedeľu zasiahla celý svet - úmrtie basketbalistu Kobeho Bryanta. "Čo môžem povedať? Zobudil som sa a našiel túto strašnú správu. Bol to športový velikán, zaslúži si obrovský aplauz všetkých. Bol inšpiráciou pre mnoho detí. Kobe zostane v našich srdciach a myšlienkach navždy," poznamenal Nadal.