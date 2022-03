Až 80 percent Ukrajincov podľa Matoviča neostáva na Slovensku, štát nastaví limity na príspevok

Odbavovanie utečencov spomaľuje Ukrajina

Nechce vytvoriť podhubie pre podvody

6.3.2022 - Viac ako 80 percent utečencov z Ukrajiny, ktorí prekročia ukrajinsko-slovenskú hranicu, pokračujú ďalej do iných štátov. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal minister financií Igor Matovič OĽaNO ).Zároveň uviedol, že keď Slovensko a ďalšie štáty, ktoré hraničia s Ukrajinou, zvládli v priebehu jedného týždňa prijať „bez prípravy" viac ako milión utečencov, mali by zvládnuť aj ďalší prípadný nápor.„Tá ďalšia vlna by mala byť, čisto matematicky, keď ju roztiahneme v čase, už slabšia," povedal Matovič. Pokiaľ ide o dlhý proces odbavovania utečencov na hranici, podľa ministra je príčina často na ukrajinskej strane. „Na našich hraniciach sa čaká minimálne," uviedol Matovič s tým, že nával utečencov je už menší ako bol v prvé dni ruskej invázie.Pokiaľ ide o prípadný finančný príspevok pre občanov, ktorí sa rozhodnú ubytovať utečencov, ten bude podľa ministra financií viazaný len na tých Ukrajincov, ktorí požiadajú o štatút dočasného útočiska. „To neznamená, že tu kohokoľvek ubytujem a ten človek si len prejde cez Slovensko do Nemecka a na týždeň sa ubytuje na Slovensku," zdôraznil Matovič.O štatút dočasného útočiska zatiaľ podľa neho požiadalo približne 2 000 ľudí. „Podpora bude úplne rovnaká, či sa ten človek ubytuje na súkromí u niekoho, alebo sa ubytuje v penzióne, v hoteli alebo niekde na charite," povedal Matovič.Ubytovatelia by podľa ministra mali od štátu dostať sedem eur na dospelú osobu a deň a 3,50 eura na dieťa. „Ono to pri 30 dňovom mesiaci vychádza na 210 eur na mesiac na dospelého a na 105 eur pri dieťati," povedal Matovič. Doplnil, že zároveň štát nastaví limity, koľko osôb bude možné ubytovať napríklad v jednoizbovom, dvojizbovom alebo trojizbovom byte. „Aby sme náhodou nevytvorili nejaké podhubie pre podvody," dodal Matovič.