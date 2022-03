WHO potvrdila útoky na zdravotnícke zariadenia na Ukrajine, porušujú neutralitu zdravotníkov

6.3.2022 - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) potvrdila „niekoľko útokov na zdravotnícke zariadenia na Ukrajine, ktoré si vyžiadali viacero úmrtí a zranení“. Informuje o tom spravodajský portál televízie CNN, citujúc nedeľné vyhlásenie generálneho riaditeľa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa „Ďalšie správy vyšetrujeme,“ konštatoval Tedros prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter, pričom však nemenoval Rusko. „Útoky na zdravotnícke zariadenia alebo pracovníkov porušujú neutralitu zdravotníkov a sú tiež porušením medzinárodného humanitárneho práva,“ dodal.Dosiaľ WHO potvrdila šesť útokov na zdravotnícke zariadenia, povedal v nedeľu pre BBC šéf kancelárie WHO na Ukrajine Jarno Habicht.