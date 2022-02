Baránik: Zvolenie Žilinku bolo najhoršou možnosťou, akú mala koalícia na obsadenie postu generálneho prokurátora

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.2.2022 (Webnoviny.sk) - Zvolenie Maroša Žilinku bolo najhoršou možnosťou, akú mala vládna koalícia na obsadenie postu generálneho prokurátora. Skonštatoval to po utorňajšom zasadnutí Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR koaličný poslanec Alojz Baránik (SaS). Zároveň dúfa, že vo svetle nových poznatkov nájde koalícia vôľu ráznejšie zmeniť podobu fungovania prokuratúry.Oprávnenie generálneho prokurátora rušiť právoplatné rozhodnutia policajtov a prokurátorov podľa paragrafu 363 Trestného poriadku považuje Baránik za „úplne nesystémové" s tým, že šéfovi prokuratúry dáva viac právomocí, ako všetkým súdom dohromady. „To je neprijateľné," skonštatoval poslanec.Zároveň zopakoval svoje skoršie tvrdenie, že podľa jeho názoru je Žilinku potrebné „dostať z úradu právnym spôsobom". Za situáciu, keď „jeden generálny prokurátor je horší ako druhý," podľa Baránika môže ich praktická neodvolateľnosť. „Akonáhle sa dostanú do funkcií, sú neodvolateľní a potom už je len otázkou času, kedy si ich príslušné kruhy spracujú," vyhlásil poslanec.Generálny prokurátor sa dnes spolu s prvým námestníkom Jozefom Kanderom zúčastnil na rokovaní ústavnoprávneho výboru parlamentu. Témou mala byť jeho cesta do Moskvy, výbor však nebol uznášaniaschopný. Poslanci napriek tomu šéfovi prokuratúry kládli otázky, napríklad k využívaniu paragrafu 363 Trestného poriadku alebo k stíhaniu vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry.