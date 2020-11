Barcelona konečne uspela, víťazstvo režíroval supernáhradník Messi

Lionel Messi potreboval len 45 minút na to, aby výrazne pomohol Barcelone k prvému víťazstvu v španielskej lige po štyroch zápasoch. Argentínsky futbalista, ktorý začal duel s Betisom Sevilla iba na lavičke, strelil v druhom polčase dva góly a jeho tím vyhral 5:2. V tabuľke La Ligy poskočili "blaugranas" na ôsme miesto.



Messi začal duel na lavičke Barcelony prvýkrát od septembra 2019, v posledných 37 dueloch odohral vždy plnú minutáž. Tréner Ronald Koeman vysvetlil jeho absenciu v základnej zostave únavou a ľahkým zranením. "Hovoril som s Messim už od piatka. Po zápase Ligy majstrov s Kyjevom mal menší zdravotný problém a nebol pripravený, aby nastúpil od začiatku. Keď je v poriadku, tak chce hrať vždy celý zápas," povedal Koeman pre espn.com. Základná zostava Barcelony bez Messiho prekvapila aj trénera Betisu. "Je to zvláštne nevidieť Messiho v zostave. Nečakali sme to," povedal Manuel Pellegrini podľa agentúry DPA.

Messi vystriedal po polčase osemnásťročného Ansua Fatiho, ktorý si poškodil meniskus a podľa španielskych médií môže chýbať tri až päť mesiacov. Barcelona viedla od 22. minúty po góle francúzskeho útočníka Ousmane Dembeleho. Potom nepremenil jedenástku Antoine Griezmann a hostia krátko pred zmenou strán vyrovnali, keď Sanabria využil nedôraznosť barcelonskej obrany.



Barcelona bola lepším tímom, ale po príchode Messiho jej sila ešte stúpla. Hviezdny Argentínčan dal o sebe vedieť krátko po príchode na ihrisku, keď šikovne prepustil prízemný center Jordiho Albu a Griezmann v 49. minúte do prázdnej brány zvýšil na 2:1. V 61. minúte premenil Messi penaltu, keď potrestal ruku Aissu Mandiho. Alžírčan zastavil prudkú strelu Dembeleho na bránkovej čiare, keď mu lopta napálila do ruky a rozhodca ho po vzhliadnutí situácie na VAR aj prísne vylúčil.

Hostia aj s desiatimi hráčmi znížili, ale ich šance na úspech pochoval v 83. minúte Messi, keď po pätičke Sergiho Roberta strelil prvý gól z hry v tejto sezóne. Skóre uzavrel v 90. minúte sedemnásťročný Pedri. "V prvom polčase sme mohli vyhrávať vyšším rozdielom, ale som rád, že góly prišli po zmene strán. Kvality Messiho mohol dnes každý vidieť. Určite ho chceme mať na ihrisku vždy, ale tréner sa rozhodol, že začne na lavičke," povedal podľa agentúry DPA obranca "Barcy" Jordi Alba.