Syn prezidenta Trumpa bol pozitívny na COVID-19, Melania napísala esej o priebehu ochorenia

15.10.2020 - Koronavírusom sa nakazil aj 14-ročný syn amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom prvá dáma s tým, že Barron sa už medzičasom vyliečil a má negatívne testy.Melania Trumpová o synovej diagnóze napísala v eseji s názvom Moja osobná skúsenosť s COVID-19, ktorú zverejnili na webstránke Bieleho domu. Prvá dáma napísala, že si na syna pomyslela hneď, keď mali pozitívne testy ona s manželom.Najprv sa jej vraj uľavilo, keď bol Barronov prvý test negatívny, no neskôr sa jej obavy naplnili, keď sa opakovaný test ukázal ako pozitívny. Našťastie je však podľa nej "silný tínedžer a neprejavili sa u neho žiadne symptómy"."V istom zmysle som rada, že sme tým všetci traja prešli v rovnakom čase, takže sme sa mohli o seba postarať a byť spolu," napísala.K synovej diagnóze sa neskôr počas predvolebného mítingu v Des Moines v štáte Iowa vyjadril aj prezident Trump. Barron podľa neho asi ani "nevedel, že to mal", pretože mladí majú silný imunitný systém."Barron mal pozitívny test. Za asi dve sekundy to bolo, Barron je v poriadku. Mal negatívny test," opísal prezident. Synovým rýchlym zotavením pritom zdôvodnil aj svoje snahy o čo najskoršie znovuotvorenie škôl, čím sa postavil proti učiteľským odborom, ktoré sa obávajú, že by sa ich členovia mohli nakaziť práve od svojich žiakov.