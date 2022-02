Biden: Putin je rozhodnutý napadnúť Ukrajinu. Máme dôvod tomu veriť

Americký prezident Joe Biden je presvedčený, že jeho ruský náprotivok Vladimir Putin už dospel k rozhodnutiu napadnúť Ukrajinu. Uviedol to v piatok po tom, ako absolvoval telefonát s viacerými európskymi lídrami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.





"V tejto chvíli som presvedčený, že je rozhodnutý. Máme dôvod tomu veriť," povedal Biden. Rusko by podľa neho mohlo Ukrajinu napadnúť už v priebehu najbližších dní alebo budúceho týždňa. Cieľom útoku by malo byť hlavné mesto Kyjev.Vzhľadom na skutočnosť, že americký minister zahraničných vecí Antony Blinken má budúci týždeň vo štvrtok rokovať s ruským rezortným partnerom Sergejom Lavrovom, Biden zároveň povedal, že stále existuje čas na rokovania s cieľom zmierniť krízu. "Diplomacia je vždy možnosťou," poznamenal.Podľa amerického prezidenta Moskva vedie dezinformačnú kampaň, ktorej súčasťou je obviňovanie Kyjeva z plánovania útoku na Rusko. Cieľom kampane má byť vytvorenie zámienky pre ruskú inváziu na Ukrajinu."Tieto tvrdenia sa jednoducho nedajú podložiť žiadnymi dôkazmi a je v rozpore s logikou veriť tomu, že Ukrajinci by si vybrali práve tento čas, keď je na ich hraniciach rozmiestnených viac ako 150.000 (ruských) vojakov, na eskaláciu roky trvajúceho konfliktu," povedal Biden.