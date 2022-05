Bittó Cigániková kritizuje Tabák a Hatrákovú za podržanie Fica. Zemanová sa pýta, či má ešte koalícia zmysel

Hnutie Sme rodina sa zdržalo

Hatráková a Tabák podržali Fica

4.5.2022 (Webnoviny.sk) - Hlasovanie o súhlase s väzbou Roberta Fica Smer-SD ) bude určite predmetom diskusie medzi koaličnými lídrami a bude načase si povedať, aké priority má táto koalícia a či má ešte zmysel.Na tlačovej besede to vyhlásila predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová po tom, čo parlament nevyhovej žiadosti generálnej prokuratúry a nevydal Fica na väzobné stíhanie.Pri hlasovaní sa zdržal celý klub Sme rodina. Rovnako sa zdržala poslankyňa Katarína Hatráková OĽaNO ) a poslankyňa Romana Tabák (OĽaNO) nehlasovala, ale bola prítomná.Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) vyhlásila, že Sme rodina by nemala byť v koalícii a že je to jej osobný názor. „Sme rodine je príťažou," povedala.O poslankyniach Tabák a Hatrákovej sa Bittó Cigániková vyjadrila, že sa hanbí za ne po tom, čo sa rozhodli podržať Fica. „Takto to vyzerá, keď na kandidátku dávame niekoho, kto ide okolo," poznamenala Bittó Cigániková.Poslanec Alojz Baránik (SaS) v súvislosti s vyjadrením Fica, že je ochotný sa podrobiť trestnému stíhaniu vyhlásil, že Fico bude naťahovať celý proces, až kým skončí súčasná koalícia. Potom môže byť podľa Baránika pokojne zrušený Špecializovaný trestný súd a „celé jeho obvinenie pôjde do stratena“.