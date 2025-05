Ficova návšteva v Moskve bola skôr v záujme strany Smer-SD ako Slovenska, tvrdí Drucker

Minister sa vyjadril aj k dodávke energií z Ruska

Navýšenie platov školských zamestnancov

Rozmach extrémizmu v Európe

10.5.2025 (SITA.sk) - Návšteva premiéra SR Roberta Fica v Moskve bola podľa ministra školstva a podpredsedu strany Hlas-SD Tomáša Druckera skôr v záujme strany Smer-SD ako v záujme Slovenska. Uviedol to v diskusnej relácii Rádia Slovensko Sobotné dialógy Premiér podľa neho nebol v Moskve ani v záujme koalície a nemá informácie, o čom hovoril Fico s ruským prezidentom Vladimirom Putinom medzi štyrmi očami. "Nikto nepochybuje o tom, že Slovensko oslobodila Červená armáda, rovnakým faktom je však aj to, že Rusko napadlo svojho suseda," poznamenal Drucker.Ako dodal, obaja vrcholní štátni predstavitelia - prezident SR Peter Pellegrini a predseda NR SR Richard Raši si uctili obete druhej svetovej vojny na Slovensku a nemali potrebu cestovať do Moskvy ani do Kyjeva. "Potrebujeme vzťahy s našimi spojencami zlepšovať, a nie zhoršovať," uviedol na margo vzťahov s Európskou úniou (EÚ) Minister sa vyjadril tiež k dodávke energií z Ruska a postoja EÚ voči tejto otázke. "Slovensko nemôže mlčať, keď sa ho opatrenia EÚ negatívne dotýkajú, musíme veľmi jasne hájiť naše záujmy," poznamenal s tým, že ak chceme byť ako EÚ konkurencieschopná, bez sebestačnej ekonomiky to nie je možné.Drucker si nemyslí, že by mali byť zrušené protiruské sankcie . "Voláme po mieri, aj na Ukrajine," dodal s tým, že aj keď sankcie možno nefungujú vždy správne, sú správnym nástrojom.Čo sa týka konsolidácie verejných financií minister školstva uviedol, že v rámci opatrení urobia všetko pre to, aby ochránili ľudí. Jedným z prijatých opatrení je podľa neho napríklad aj navýšenie platov školských zamestnancov.Drucker sa ďalej vyjadril, že podporia zmeny v Ústave SR a stojí si aj za svojím rozhodnutím, aby bolo pre deti od troch rokov povinné zaradenie do predškolského zariadenia.Čo sa týka rozmachu extrémizmu v Európe, Drucker upozorňuje, aby sme sa nenechali oklamať pohrobkami fašizmu, ktorí vymenili staré gardistické uniformy za obleky. Narážal tým na extrémistu Daniela Bombica "V Hlase-SD máme uprataný pohľad na Slovenský štát," poznamenal. Ako ďalej dodal, je hanbou opozície, že odignorovali oslavy padlých hrdinov a namiesto toho organizovali v deň osláv protivládne demonštrácie.