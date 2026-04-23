Štvrtok 23.4.2026
Meniny má Vojtech
23. apríla 2026
Blaha bude učiť na MGIMO v Rusku a zadarmo. „Aby náhodou niekto nepindal,“ vraví europoslanec
Tagy: europoslanec
Škola je známa náročným štúdiom a intenzívnou výučbou mnohých cudzích jazykov. Na druhej strane je v západných médiách a kontextoch niekedy vnímaná ako „liaheň špiónov".
23.4.2026 (SITA.sk) - Škola je známa náročným štúdiom a intenzívnou výučbou mnohých cudzích jazykov. Na druhej strane je v západných médiách a kontextoch niekedy vnímaná ako „liaheň špiónov“.
Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) bude učiť na MGIMO (Moskovskij gosudarstvennyj institut meždunarodnych otnošenij - Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov) v Rusku. Politik to oznámil vo videu na sociálnej sieti.
„Liberálne kaviarne na Slovensku sa oháňajú akademickou slobodou, ale mňa a mnohých ďalších veľkí liberáli vyštvali zo Slovenskej akadémie vied, pretože máme iné názory,” povedal. Dodal, že v Rusku jeho akademickú slobodu, naopak, rešpektujú a je pre neho cťou, že dostal ponuku učiť na MGIMO. Pripomenul, že štúdium na tejto škole absolvovalo aj viacero významných slovenských diplomatov, ale i samotný šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. „O MGIMO sa hovorí ako o Harvarde nezápadného sveta,” poznamenal Blaha.
Europoslanec tiež spresnil, že na škole bude viesť seminár o medzinárodných vzťahoch a o geopolitike Západu i Ruska. Zdôraznil, že za to nebude dostávať žiadnu výplatu, aby „náhodou niekto nepindal, že beriem peniaze z Ruska”. „Nebojte, slniečka, platím si tu vždy všetko do posledného boršču,” odkázal slovenský politik, ktorý pred niekoľkými dňami odcestoval na návštevu Moskvy.
Akcentoval, že je pre neho cťou, že bude môcť na svetových akademických podujatiach reprezentovať MGIMO. Dosiaľ reprezentoval SAV, teraz ale podľa jeho slov ide za lepším. Poznamenal, že na Slovensku kvôli svojim vedeckým knihám „čelil perzekúcii”. „Konečne môžem dýchať slobodne. Áno, v Rusku,” dodal na záver.
MGIMO (Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov) je považovaný za elitnú a prestížnu vzdelávaciu inštitúciu v Rusku, zameranú na diplomaciu, medzinárodné vzťahy, právo a ekonómiu. Škola je známa náročným štúdiom a intenzívnou výučbou mnohých cudzích jazykov. Na druhej strane je v západných médiách a kontextoch niekedy spájaná s vplyvom tajných služieb (KGB/FSB) a vnímaná ako „liaheň špiónov“ alebo nástroj mäkkej sily.
Zdroj: SITA.sk - Blaha bude učiť na MGIMO v Rusku a zadarmo. „Aby náhodou niekto nepindal,“ vraví europoslanec © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) bude učiť na MGIMO (Moskovskij gosudarstvennyj institut meždunarodnych otnošenij - Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov) v Rusku. Politik to oznámil vo videu na sociálnej sieti.
„Liberálne kaviarne na Slovensku sa oháňajú akademickou slobodou, ale mňa a mnohých ďalších veľkí liberáli vyštvali zo Slovenskej akadémie vied, pretože máme iné názory,” povedal. Dodal, že v Rusku jeho akademickú slobodu, naopak, rešpektujú a je pre neho cťou, že dostal ponuku učiť na MGIMO. Pripomenul, že štúdium na tejto škole absolvovalo aj viacero významných slovenských diplomatov, ale i samotný šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. „O MGIMO sa hovorí ako o Harvarde nezápadného sveta,” poznamenal Blaha.
Europoslanec tiež spresnil, že na škole bude viesť seminár o medzinárodných vzťahoch a o geopolitike Západu i Ruska. Zdôraznil, že za to nebude dostávať žiadnu výplatu, aby „náhodou niekto nepindal, že beriem peniaze z Ruska”. „Nebojte, slniečka, platím si tu vždy všetko do posledného boršču,” odkázal slovenský politik, ktorý pred niekoľkými dňami odcestoval na návštevu Moskvy.
Akcentoval, že je pre neho cťou, že bude môcť na svetových akademických podujatiach reprezentovať MGIMO. Dosiaľ reprezentoval SAV, teraz ale podľa jeho slov ide za lepším. Poznamenal, že na Slovensku kvôli svojim vedeckým knihám „čelil perzekúcii”. „Konečne môžem dýchať slobodne. Áno, v Rusku,” dodal na záver.
MGIMO (Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov) je považovaný za elitnú a prestížnu vzdelávaciu inštitúciu v Rusku, zameranú na diplomaciu, medzinárodné vzťahy, právo a ekonómiu. Škola je známa náročným štúdiom a intenzívnou výučbou mnohých cudzích jazykov. Na druhej strane je v západných médiách a kontextoch niekedy spájaná s vplyvom tajných služieb (KGB/FSB) a vnímaná ako „liaheň špiónov“ alebo nástroj mäkkej sily.
Zdroj: SITA.sk - Blaha bude učiť na MGIMO v Rusku a zadarmo. „Aby náhodou niekto nepindal,“ vraví europoslanec © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: europoslanec
