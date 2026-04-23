Štvrtok 23.4.2026
Meniny má Vojtech
23. apríla 2026
Harm reduction nie je ideológia, ale nástroj zachraňujúci životy, reagujú mimovládky na Šutaja Eštoka
Šírenie naratívov, ktoré harm reduction označujú za nebezpečný prístup podporujúci užívanie drog je podľa mimovládnych organizácií v rozpore s vedeckými poznatkami. Minister vnútra
23.4.2026 (SITA.sk) - Šírenie naratívov, ktoré harm reduction označujú za nebezpečný prístup podporujúci užívanie drog je podľa mimovládnych organizácií v rozpore s vedeckými poznatkami.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti zverejnil príspevok v reakcii na obsah brožúr Občianskeho združenia Odyseus, ktoré sa venuje znižovaniu rizík spojených s užívaním drog a iných látok a poskytovaniu pomoci pri závislosti. Brožúry obsahujú informácie o rôznych drogách a poskytujú čitateľovi informácie o ich bezpečnom užívaní.
„Rozdávať mladým ľuďom o polnoci letáky, ktoré im vysvetľujú, ako užívať kokaín, ketamín či ako kombinovať látky a „zvládať“ drogy, nie je prevencia. Je to zlyhanie. Tieto materiály sú spracované moderne, pútavo, presne tak, aby zaujali mladého človeka. No ich obsah posúva hranicu toho, čo by malo byť pre spoločnosť jasne neprijateľné. Namiesto toho, aby sme mladým ľuďom vyslali jasný signál, že drogy, alkohol či zneužívanie liekov sú problém, podsúva sa im predstava, že sa s tým dá „fungovať“, ak dodržia určité pravidlá,“ píše Šutaj Eštok.
Občianske združenie Odyseus, Združenie STORM a Občianske združenie PRIMA v reakcii na vyjadrenia ministra vnútra považujú za dôležité uviesť na pravú mieru, čo znamená prístup harm reduction (znižovanie škôd) a akú úlohu zohráva v ochrane verejného zdravia.
„Harm reduction vychádza z reality, že časť ľudí, vrátane mladých, sa už do rizikových situácií spojených s užívaním drog dostáva. Ochrana zdravia preto neznamená zatváranie očí pred touto realitou, ale poskytovanie zrozumiteľných, pravdivých informácií a dostupných služieb, ktoré znižujú riziká a predchádzajú vážnym zdravotným následkom,“ vysvetľujú mimovládne organizácie.
Harm reduction je odborný, vedecky podložený prístup využívaný po celom svete, ktorého cieľom je minimalizovať zdravotné a sociálne riziká spojené s užívaním drog, nie podporovať ich užívanie, upozorňujú mimovládne organizácie. Tento prístup je odporúčaný medzinárodnými organizáciami vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), UNAIDS či Európskej agentúry pre drogy (EUDA) a je štandardnou súčasťou verejnozdravotných politík v mnohých krajinách Európskej únie.
Súčasťou ich práce je aj prevencia s mladými ľuďmi v rekreačnom prostredí a vzdelávacie aktivity na školách, zamerané na poskytovanie informácií, ktoré im umožňujú nastavovať si vlastné hranice a primerane reagovať v rizikových alebo krízových situáciách. Podľa mimovládnych organizácií tieto služby znižujú šírenie HIV a vírusových hepatitíd, predchádzajú úmrtiam na predávkovanie, zvyšujú kontakt ľudí s liečbou a zdravotnou starostlivosťou a zároveň znižujú náklady na zdravotný systém.
Šírenie naratívov, ktoré harm reduction označujú za nebezpečný prístup podporujúci užívanie drog je podľa mimovládnych organizácií v rozpore s vedeckými poznatkami a môže viesť k zhoršeniu verejného zdravia. Rovnako upozorňujú, že stigmatizácia ľudí, ktorí užívajú drogy, a organizácií, ktoré s nimi pracujú, oslabuje efektívne riešenia a prehlbuje spoločenské problémy.
Občianske združenie Odyseus, Združenie STORM a občianske združenie PRIMA apelujú na verejných činiteľov, aby pri komunikácii o tejto téme vychádzali z odborných dôkazov a prispievali k informovanej, vecnej a nestigmatizujúcej diskusii. Mimovládne organizácie pripomínajú, že ochrana zdravia, najmä zdravia mladých ľudí, si vyžaduje prácu s realitou a využívanie prístupov, ktoré sa dlhodobo osvedčili.
Služby harm reduction na Slovensku sú poskytované Občianskym združením Odyseus, Združením STORM a Občianskym združením PRIMA. Ich služby zahŕňajú napríklad výmenu injekčného materiálu, testovanie na HIV a hepatitídy, distribúciu kondómov, poradenstvo či kontaktovanie ľudí, ktorí sú inak mimo dosahu zdravotného systému. „Harm reduction nie je ideológia. Je to nástroj, ktorý zachraňuje životy,“ uzatvárajú mimovládne organizácie.
Občianske združenie Odyseus upozorňuje na úvodnej strane svojho webu, že nepodporuje užívanie akýchkoľvek drog a zverejnenými informáciami sa snaží zmierniť negatívne dopady ich užívania na zdravie a život. Rovnako apeluje na návštevníkov stránky, aby sa užívaniu drog, pokiaľ to je možné, vyhli.
Zdroj: SITA.sk - Harm reduction nie je ideológia, ale nástroj zachraňujúci životy, reagujú mimovládky na Šutaja Eštoka © SITA Všetky práva vyhradené.
Znižovanie škôd
Práca s realitou
