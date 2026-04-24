Piatok 24.4.2026
Meniny má Juraj
24. apríla 2026
Odvolávanie Šutaja Eštoka sa v parlamente nezačalo ani v piatok, schôdzu sa nepodarilo otvoriť – VIDEO
Na to, aby sa vôbec začalo o odvolávaní v pléne rokovať, je potrebná prítomnosť najmenej 76 zákonodarcov. Schôdzu parlamentu na odvolávanie ministra vnútra
24.4.2026 (SITA.sk) - Na to, aby sa vôbec začalo o odvolávaní v pléne rokovať, je potrebná prítomnosť najmenej 76 zákonodarcov.
Schôdzu parlamentu na odvolávanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) sa opäť nepodarilo otvoriť ani v piatok, pri prvom pokuse sa prezentovalo len 54 poslancov a po deviatej ráno ich bolo ešte o štyroch menej. Na to, aby sa vôbec začalo o odvolávaní v pléne rokovať, je potrebná prítomnosť najmenej 76 zákonodarcov. Dva pokusy o otvorenie schôdze, na ktorej chceli opoziční poslanci prerokovať návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra, boli aj vo štvrtok neúspešné, neprezentovalo sa dostatok poslancov.
V návrhu uviedli, že Šutaj Eštok ako šéf rezortu vnútra pristúpil k viacerým rozhodnutiam a krokom, ktoré vyvolávajú pochybnosti o dodržiavaní princípov právneho štátu, stabilite Policajného zboru, transparentnosti a predvídateľnosti riadenia rezortu či pochybnosti o zachovávaní dôvery verejnosti v bezpečnostné inštitúcie.
Navrhovatelia poukázali napríklad na personálne zásahy voči skupine vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu a s tým spojené nerešpektovanie rozhodnutí orgánov verejnej moci, medzi nimi aj Generálnej prokuratúry SR, ktoré poukazovali na potrebu nápravy niektorých krokov. Hovoria tiež o netransparentnom obstaraní advokátskej kancelárie, ktoré ministerstvo v sporoch s čurillovcami zastupuje, považujú to za mrhanie peniazmi v čase konsolidácie.
„V priebehu výkonu funkcie ministra sa objavili viaceré situácie, ktoré vyvolávajú dôvodné podozrenia zo selektívneho výkonu spravodlivosti,” píše sa ďalej v návrhu. V tomto prípade argumentujú predkladatelia prípadmi, kde sa vyšetrovanie začalo, prípadne zintenzívnilo až po zmene politickej situácie, respektíve po odchode niektorých osôb z politických štruktúr, pričom však podľa nich neboli iné závažné podozrenia týkajúce sa vládnych predstaviteľov vyšetrované s takou intenzitou.
V návrhu na odvolanie ministra vnútra sú ďalej spomenuté aj zásadné zásahy do policajných štruktúr či legislatívy, a to bez odbornej diskusie. Spomína sa pokus o zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Predkladatelia tiež hovoria o zhoršení finančnej a personálnej situácie v Policajnom zbore, nezvládnutie bezpečnostných incidentov a nedostatočnú reakciu štátu (napríklad pri vyhrážkach školám či pri kybernetických incidentoch), ale aj celkové zlyhanie riadenia rezortu.
Zdroj: SITA.sk - Odvolávanie Šutaja Eštoka sa v parlamente nezačalo ani v piatok, schôdzu sa nepodarilo otvoriť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Schôdzu parlamentu na odvolávanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) sa opäť nepodarilo otvoriť ani v piatok, pri prvom pokuse sa prezentovalo len 54 poslancov a po deviatej ráno ich bolo ešte o štyroch menej. Na to, aby sa vôbec začalo o odvolávaní v pléne rokovať, je potrebná prítomnosť najmenej 76 zákonodarcov. Dva pokusy o otvorenie schôdze, na ktorej chceli opoziční poslanci prerokovať návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra, boli aj vo štvrtok neúspešné, neprezentovalo sa dostatok poslancov.
Naživo: Rokovanie parlamentu
Prečo chce opozícia odvolať Šutaja Eštoka?
V návrhu uviedli, že Šutaj Eštok ako šéf rezortu vnútra pristúpil k viacerým rozhodnutiam a krokom, ktoré vyvolávajú pochybnosti o dodržiavaní princípov právneho štátu, stabilite Policajného zboru, transparentnosti a predvídateľnosti riadenia rezortu či pochybnosti o zachovávaní dôvery verejnosti v bezpečnostné inštitúcie.
Navrhovatelia poukázali napríklad na personálne zásahy voči skupine vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu a s tým spojené nerešpektovanie rozhodnutí orgánov verejnej moci, medzi nimi aj Generálnej prokuratúry SR, ktoré poukazovali na potrebu nápravy niektorých krokov. Hovoria tiež o netransparentnom obstaraní advokátskej kancelárie, ktoré ministerstvo v sporoch s čurillovcami zastupuje, považujú to za mrhanie peniazmi v čase konsolidácie.
„V priebehu výkonu funkcie ministra sa objavili viaceré situácie, ktoré vyvolávajú dôvodné podozrenia zo selektívneho výkonu spravodlivosti,” píše sa ďalej v návrhu. V tomto prípade argumentujú predkladatelia prípadmi, kde sa vyšetrovanie začalo, prípadne zintenzívnilo až po zmene politickej situácie, respektíve po odchode niektorých osôb z politických štruktúr, pričom však podľa nich neboli iné závažné podozrenia týkajúce sa vládnych predstaviteľov vyšetrované s takou intenzitou.
V návrhu na odvolanie ministra vnútra sú ďalej spomenuté aj zásadné zásahy do policajných štruktúr či legislatívy, a to bez odbornej diskusie. Spomína sa pokus o zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Predkladatelia tiež hovoria o zhoršení finančnej a personálnej situácie v Policajnom zbore, nezvládnutie bezpečnostných incidentov a nedostatočnú reakciu štátu (napríklad pri vyhrážkach školám či pri kybernetických incidentoch), ale aj celkové zlyhanie riadenia rezortu.
Zdroj: SITA.sk - Odvolávanie Šutaja Eštoka sa v parlamente nezačalo ani v piatok, schôdzu sa nepodarilo otvoriť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
