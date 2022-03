Blaha obvinil ministra Naďa z bohapustého klamstva a jeho žalobu vníma ako pubertálny úlet

21.3.2022 - Minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) podľa poslanca Ľuboša Blahu Smer-SD ) zjavne nezvláda politickú kritiku a iba potvrdzuje, že na výkon funkcie ministra osobnostne ani inteligenčne nedorástol. Jeho žalobu vníma ako pubertálny úlet, na ktorom sa moji právnici výborne zabávajú.Podľa Blahu minister Naď „bohapusto klame", že ho obviňuje z vlastizrady bez akýchkoľvek dôvodov a argumentov Blaha tiež opätovne skonštatoval, že obranná dohoda so Spojenými štátmi americkými bola jednostranne výhodná pre USA, narúša princíp národnej suverenity a nechráni Slovensko pred umiestnením jadrových zbraní.„Opakovane upozorňujeme, že vyzbrojovanie Ukrajiny môže Slovensko zatiahnuť do vojny s Ruskom a urobiť z nás terč. Opakovane upozorňujem, že takéto činy sú zradou národných záujmov Slovenskej republiky,“ pokračoval s tým, že Naď zrádza národné záujmy Slovenskej republiky a koná v súlade so záujmami cudzej mocnosti.Blahovo stanovisko poskytol hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút