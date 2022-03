Minister obrany Jaroslav Naď dal na Ľuboša Blahu žalobu na ochranu osobnosti

„Vlastizrada je jeden z najzávažnejších trestných činov, aké náš Trestný zákon pozná. Možno sa ho dopustiť rôznymi spôsobmi, medzi ktoré však nepatrí výkon ústavnej funkcie v rozpore s predstavami poslanca Blahu. Rešpektujem právo každého človeka, teda aj poslanca Blahu, na slobodu prejavu a vecnú kritiku mojej činnosti. Akceptujem aj to, že politický prejav požíva najširšiu možnú mieru právnej ochrany slobodou prejavu, v dôsledku čoho ako verejne činná osoba musím byť a som pripravený znášať väčší rozsah verejnej kritiky na moju adresu. Avšak aj v takýchto prípadoch je sloboda ohraničená. Napríklad aj tým, že nikto, ani verejne činná osoba, nie je povinná strpieť verejné obvinenie zo spáchania trestnej činnosti. O to viac, že ma z vlastizrady obviňuje v čase, keď ako minister obrany SR realizujem všetky moje rozhodnutie s cieľom posilniť obranu SR a nedopustiť, aby vojenský konflikt po agresii Ruskej federácie na Ukrajine prekročil aj naše hranice,“ napísal minister na Facebooku.

„Poslanec Blaha, ktorý svojimi verbálnymi atakmi verejne obviňuje takmer každého svojho oponenta zo závažnej trestnej činnosti, túto hranicu akceptovanisti sústavne prekračuje. Preto ho v tom treba buď zastaviť, alebo mu umožniť preukázať pravdivosť týchto jeho tvrdení. V súdnom konaní teda bude mať poslanec Blaha možnosť, aby pravdivosť týchto svojich tvrdení preukázal, a ak sa mu to nepodarí, aby sa ospravedlnil,“ napísal Naď.

Minister žiada verejné ospravedlnenie a odstránenie všetkých Blahových statusov a videí, v ktorých ho obviňuje z vlastizrady. „Okrem toho žiadam súd, aby ho zaviazal do budúcnosti zdržať sa takýchto krivých obvinení na moju adresu. Zároveň, keďže predstavitelia strany Smer, medzi ktorých patrí aj poslanec Blaha, merajú životné hodnoty takmer výlučne peniazmi, domáham sa aj priznania náhrady nemajetkovej ujmy vo výške 100 000 eur. Nerobím to pre vlastné obohatenie, ale preto, aby si Ľuboš Blaha uvedomil, že krivo obviniť inú osobu zo závažného trestného činu nie je len tak a že to aj niečo stojí. Ak mi súd prizná túto alebo akúkoľvek inú sumu, venujem ju na dobročinný účel pomoci obetiam ruskej vojenskej agresie v Ukrajine,“ uviedol Naď.

„Pán Blaha, odporúčam Vám pripraviť sa na sériu viacerých súdnych konaní. Akosi mám pocit, že svojim nekonečným urážaním a bezdôvodným obviňovaním z rôznych trestných činov, sa už viacerým dotknutým ľuďom naplnil pohár trpezlivosti. Žijeme v demokratickej krajine, ale všetko má svoje hranice dané zákonmi. Aj Vaše vyjadrenia plné klamstiev, falošných obvinení a nenávisti,“ uzavrel minister.