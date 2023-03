Blinken sa prvýkrát od začiatku vojny stretol s Lavrovom, povedal mu tri veci a ich rozhovor trval len krátko

Krátky rozhovor

Nová dohoda START

2.3.2023 - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok povedal šéfovi ruskej diplomacie Sergejovi Lavrovovi, že Spojené štáty budú podporovať Ukrajinu „tak dlho, ako to bude potrebné“. Ako referuje spravodajský web BBC, udialo sa tak na okraji samitu G20 v Indii.Bolo to po prvý raz od vypuknutia vojny na Ukrajine, čo sa Blinken a Lavrov zhovárali tvárou v tvár. Predtým sa naposledy stretli v januári minulého roka vo švajčiarskej Ženeve.Popredný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničia uviedol, že rozhovor v Naí Dillí trval menej ako desať minút.Blinken tiež povedal Lavrovovi, že Rusko by malo prepustiť uväzneného amerického občana Paula Whelana a taktiež by sa malo znovu pripojiť k Novej dohode START o kontrole jadrových zbraní, od ktorej nedávno odstúpilo.Reakcia Lavrova nie je známa, no podľa predstaviteľa amerického ministerstva zahraničia nič nenasvedčuje tomu, že Rusko v blízkej budúcnosti zmení svoj postoj v súvislosti s vojnou na Ukrajine.Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Blinken požiadal o rozhovor s Lavrovom, ale bližšie ho nekomentovalo.