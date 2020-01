Rak - ročný horoskop na rok 2020

Horoskop na rok 2020 - Rak (22.6.-22.7.)





Jupiter a Pluto spôsobí zvýšenie vašej zodpovednosti, ktorá je viac než na mieste. Musíte byť pripravený na ďalšie dôležité zmeny. Ak prevádzkujete vlastnú firmu, pozor na papierovanie, mohli by ste sa v ňom utopiť. Ak ho budete zanedbávať, je možné, že už ho nestihnete dohnať. Pluto sľubuje od júna lepšie spojenie so svetom práce. V lete budete na vrchole, na jeseň sa však vaša aktivita v práci opäť spomalí.



Vzťahy



Čo sa týka vzťahov,žijete naozaj krásne obdobie svojho života. Jupiter je veľkorysý, vytvára medzi vami a vaším milencom skutočné porozumenie a umožňuje vám vycítiť potreby a túžby blízkeho človeka a dať mu najavo porozumenie a pocit, že nie je sám. Určitému riziku sú vplyvom Saturnu vystavené vzťahy mimo manželstva. V zimných mesiacoch máte voľné pole pre nadväzovanie nových známostí, predovšetkým na nezadaných niekde čaká nová láska. Máj bude plný prekvapení, ktoré vyústi v júnovú pohodu a mesiac plný sexu. Od septembra na vás bude pôsobiť Venuša a vy pocítite búšenie srdca, motýliky v bruchu ... to vás práve stretla životná láska.



Peniaze



Otázkou peňazí sa v roku 2020 môžete zaoberať s veľkým pokojom: financie budete mať pod kontrolou a zúročíte ich tým najlepším spôsobom. Jupiter vo vašom znamení znamená obohatenie, nemáte sa teda čoho báť. Zima bude pre vaše financie stabilná, ale rovnako buďte v strehu.



Zdravie



Až do konca júla budete mať zdravie v najlepšom poriadku, zbytočne sa však neprepínajte. Vyhraďte si časť dňa pre relaxáciu, únik od stresu a hluku. Vypnite a počúvajte len signály svojho tela. Vaše zdravie bude výrazne ovplyvňované pôsobením Jupitera, pite teda veľa vody, venujte sa športu a na konci leta si nechajte skontrolovať hladinu cholesterolu a funkciu pečene.