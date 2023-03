Blízko obce Nedožery – Brezany napadol medveď človeka, muža previezli do nemocnice

30.3.2023 - V okrese Prievidza zaznamenali ďalší útok medveďa na človeka. Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, medveď zaútočil v katastri obce Nedožery-Brezany na poľovného hospodára pri vysádzaní stromov v Ostrej doline.Medveď s hmotnosťou asi 180 kilogramov niekoľkokrát pohrýzol 55-ročného muža do pravého ramena a pravého boku. „Zranený muž bol prevezený do nemocnice, našťastie je mimo ohrozenia života," uviedla polícia.Doplnila, že v priebehu niekoľkých dní je to už druhé evidované napadnutie človeka medveďom, minulý týždeň zaznamenali útok medveďa pri obci Tužina.„Polícia už kontaktovala obec Nedožery-Brezany, aby informovala o útoku svojich občanov. Vyrozumený bol aj Zásahový tím pre medveďa hnedého," dodala polícia.