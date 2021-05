Bödör je obeťou politických procesov, podľa Kaliňáka sa obvinenia za rok nikam nepohli

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.5.2021 - Nitriansky podnikateľ Norbert Bödör je jednoznačnou obeťou politických procesov. V diskusnej relácii Na telo Plus to skonštatoval bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Obvinenia voči Norbertovi Bödörovi v kauze Dobytkár sa podľa exministra za rok nikam nepohli a aj nové obvinenia voči nemu sú založené „na jednom a tom istom kajúcnikovi".„Ten kajúcnik nehovorí, že tie úplatky dával Norbertovi Bödörovi. Vždy povedal, že „mal som pocit, že smerujú do Nitry"," povedal Kaliňák. Podľa bývalého ministra sú momentálne v medializovaných kauzách spolupracujúci obvinení väčšinou tí, ktorí stáli „na vrchu pyramídy" v rámci trestnej činnosti.Jeden kajúcnik podľa Kaliňáka vypovedá aj proti bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi. „Všetci ostatní hovoria, že to (úplatky., pozn. SITA) dali niekomu inému," zdôraznil exminister s tým, že už sa stalo, že obžalovaných odsúdili za to, že vyberali úplatky na cudzie meno.Za neuveriteľné označil Kaliňák aj obvinenia voči bývalému šéfovi polície Tiborovi Gašparovi. „Poznal som ho dlhé roky a som presvedčený, že tohto by sa nedopustil," skonštatoval v súvislosti s obvineniami v kauze Očistec. „To mi nesedí k jeho povahe, spôsobu vystupovania, k tomu, ako reagoval na určité veci," dodal Kaliňák.