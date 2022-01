Bödör je podľa Fica nevinný a stíhaný z politických dôvodov, Hlas jeho prepustenie označil za dôkaz zneužívania trestného práva

Politika má byť súbojom programov a ideí

Podnikateľ je podľa Fica nevinný

Ide z väzby na slobodu

Norbert B. čelí obžalobe v kauze Dobytkár spojenej s korupciou v Pôdohospodárskej platobnej agentúre a stíhaný je aj v kauze Očistec, ktorá sa týka údajnej zločineckej skupiny vo vedení Policajného zboru.

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Prepustenie Norberta B. z väzby na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR o porušení jeho ústavných práv je ďalším dôkazom o zneužívaní orgánov činných v trestnom konaní súčasnou vládou.Konštatuje to strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) v stanovisku, ktoré zaslala jej hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.„Igor Matovič, Roman Mikulec a Daniel Lipšic venujú všetko svoje úsilie zneužívaniu polície a špeciálnej prokuratúry v politickom súboji s opozíciou a jej nominantmi. Neváhajú pritom porušovať základné ústavné práva občanov, zákonnosť a pravidlá právneho štátu. Za ich ťaženie proti opozícii a jej lídrom by sa dnes nemusel hanbiť žiaden diktátorský režim,“ uviedol nezaradený poslanec parlamentu a člen Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.Hlas-SD odmieta zneužívanie trestného práva na politický súboj. „Politika má byť súbojom programov, ideí a lepších riešení pre ľudí na Slovensku. Keďže však súčasná vláda nič z toho nemá a zlyháva na každom jednom kroku, uchyľuje sa k šikane politickej opozície a deštrukcii právneho štátu a neváha pri tom používať inkvizičné stredoveké metódy,“ dodal Šutaj Eštok.Norbert B. je nevinný a jeho stíhanie má politické dôvody, konkrétne jeho účelové spájanie so súčasnou opozíciou. Na sociálnej sieti v reakcii na jeho prepustenie z väzby to napísal predseda strany Smer-SD Robert Fico. Podľa neho bol stíhaný podnikateľ rok a pol vo väzbe nedôvodne.„Norbert B. je nevinný, svedčí proti nemu len jeden udavač a neexistujú žiadne dôvody, pre ktoré by mal byť rok a pol vo väzbe. V súvislosti s prípadom Norberta B. vychádza na povrch neuveriteľná skutočnosť, že skupina sudcov na Najvyššom súde SR je vzhľadom na vysoký počet rozhodnutí Ústavného súdu SR najčastejším porušovateľom ľudských práv osôb vo výkone väzby, a to predovšetkým v citlivých politických kauzách," vyhlásil Fico. Dodal, že toto je neakceptovateľná situácia, s ktorou sa bude musieť parlamentná demokracia v budúcnosti dôsledne vysporiadať.Stíhaný nitriansky podnikateľ Norbert B. ide z väzby na slobodu. Ako vo štvrtok informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR (NS SR) Alexandra Važanová, rešpektujúc právny názor Ústavného súdu SR (ÚS SR) plynúci z jeho nálezu zo 16. decembra 2021 NS SR rozhodujúci o sťažnosti obžalovaného proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) o jeho väzbe zohľadnil zrušenie uznesenia ŠTS z 15. marca 2021 na pokyn ÚS SR a z toho plynúce dôsledky v podobe zániku právneho titulu na pozbavenie osobnej slobody obžalovaného.Tie podľa NS SR v súlade s judikatúrou ÚS SR nie je možné napraviť ďalším rozhodnutím súdu, čo nevyhnutne muselo viesť k jeho prepusteniu z väzby na slobodu.