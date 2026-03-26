Od pečky po prosciutto: ako sa mení veľkonočné menu na Slovensku
Etnologička a historička Katarína Nádaská vysvetľuje, že ľudia si na Veľkú noc vždy dopriali niečo viac. Dnes sa tradičné chute prirodzene dopĺňajú o modernejšie ingrediencie, ako sú prosciutto, ...
26.3.2026 (SITA.sk) - Etnologička a historička Katarína Nádaská vysvetľuje, že ľudia si na Veľkú noc vždy dopriali niečo viac. Dnes sa tradičné chute prirodzene dopĺňajú o modernejšie ingrediencie, ako sú prosciutto, jemné syry či rôzne zahraničné špeciality, ktoré nájdete aj v sortimente BILLA Premium.
Aká potravina u vás na Veľkú noc nesmie chýbať? U väčšiny ľudí sú to vajíčka. Tie sa používajú v koláčoch či obložených misách, ale nezaobídu sa bez nich ani populárne vyprážané rezne. V minulosti sa z vajec pripravovala veľkonočná baba, známa aj ako pečka alebo stratené kura. "Tento charakteristický sviatočný pokrm ľudia pripravovali z vajec, žemlí, bravčového bôčika a údeného. Podávali ho s cviklou a nastrúhaným chrenom," predstavuje tradičnú veľkonočnú kuchyňu Katarína Nádaská. Dopĺňa, že na východnom Slovensku sa jedol typický syrec alebo sirek: "Pripravoval sa z mlieka a vajec, vytvaroval sa do podoby gule alebo vajíčka a nakrájaný ako chlieb sa podával k varenej údenej šunke."
Neodmysliteľným chodom bolo na Veľkú noc aj pečené jahňa či kozľa. Na Zelený štvrtok sa zas jedlo niečo zelené, bežne žihľavové listy, ktoré neskôr nahradil špenát. Niektorým potravinám, najmä tým posväteným v kostole na Bielu sobotu, ľudia pripisovali magické účinky. "Zvyšky z takýchto jedál sa preto odkladali – do prvej brázdy na poli sa napríklad zaorávali škrupiny z vajec a omrvinky z koláčov," hovorí Katarína Nádaská.
Tradičné veľkonočné jedlá sa dnes prirodzene prepájajú s modernou kuchyňou a inšpiráciami zo zahraničia. Menu sa síce postupne mení, no dôraz na kvalitu zostáva rovnaký. Aj preto si pred Veľkou nocou BILLA všíma zvýšený záujem o svoju privátnu značku BILLA Premium. "V tejto značke ponúkame potraviny vyrobené z prvotriednych surovín, od prísne preverených dodávateľov. Veľkú dôležitosť pri nej kladieme na autenticitu a kvalitu, pretože len tak vieme zabezpečiť plné chute a podmanivé vône produktov. To, že naše zákazníctvo siaha po potravinách BILLA Premium v predsviatočnom období častejšie, nie je prekvapením – ľudia si chcú dopriať niečo lepšie a neboja sa kombinovať známe chute s novými," približuje Michaela Dekker, manažérka privátnych značiek v BILLA Slovensko. Zaujímavosťou je, že slepačie vajcia, symbol jari a Veľkej noci, sú celoročne najobľúbenejším produktom značky BILLA Premium.
Hoci je väčšina týchto prémiových potravín dostupná po celý rok, na Veľkú noc prichádza aj so sezónnymi špecialitami. Tie dopĺňajú sviatočné menu a spríjemňujú spoločné chvíle. "Váš veľkonočný stôl ozvláštnia výnimočné mäsové výrobky BILLA Premium, ako napríklad šunka s brusnicami, prosciutto cotto s hľuzovkami alebo saláma chorizo ibérico. Z ponuky syrov si môžete vybrať prémiovú kombináciu gorgonzoly a mascarpone, lahodný kozí syr, ale aj mozzarellu di buffala či atterseer. Sladké jazýčky zas poteší BILLA Premium čokoládový cheesecake, dezert panna cotta či katalánsky krém s karamelom," pozýva na ochutnávku Michaela Dekker a dodáva, že mnohé potraviny BILLA Premium pochádzajú z gurmánskych regiónov Talianska, Francúzska či Španielska.
Všetko o pôžitku z jedla vie aj Mirka Kalisová, obľúbená exmoderátorka a influencerka, ktorej veľkou vášňou je príprava pochúťok na sladko aj na slano. Veľkú noc vždy trávi s rodinou a tradičné recepty pretavuje do ľahšej a ešte chutnejšej podoby. "My sa na Veľkú Noc snažíme šibačom ponúknuť aj trošku odľahčenejšiu verziu na stole, a preto okrem klasiky pripravím vždy aj nejakú zdravšiu verziu koláčov pre športovcov, ktorí k nám prídu. Kedysi som robila veľké nákupy, ale často sme všetko nespotrebovali a mňa bolí srdce, keď sa jedlom plytvá. Naučila som sa teda robiť si presný zoznam toho, čo potrebujem kúpiť, podľa jedál, ktoré budem pripravovať. Takže už žiadne intuitívne nakupovanie, lebo to vždy prestrelím, keď idem do obchodu bez zoznamu. A hlavne takto na sviatky, keď má človek nutkanie robiť zbytočné nákupy, lebo podvedome vie, že budú obchody zatvorené", hovorí Mirka Kalisová.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Od pečky po prosciutto: ako sa mení veľkonočné menu na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
To najlepšie na veľkonočný stôl
Nové nápady v kuchyni
Bratislava má historicky najvyšší rozpočet, podľa Čahojovej však nehospodári efektívne
Minister Kaliňák navštívil Portugalsko, krajiny posilnia vojensko-technickú spoluprácu – FOTO