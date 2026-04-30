 24hod.sk    Zo zahraničia

30. apríla 2026

Briti varujú: ruské vpády rastú, Európa chystá spoločnú flotilu


30.4.2026 (SITA.sk) - Európske krajiny vytvárajú spoločné sily na boj proti Rusku na mori.


Spojené kráľovstvo a deväť ďalších európskych krajín vytvoria spoločné námorné sily na odstrašenie Ruska. Pre denník The Guardian to povedal vrchný veliteľ britského kráľovského námorníctva Gwyn Jenkins.

Dohoda s deviatimi európskymi krajinami o vytvorení spoločného námorníctva má odradiť budúce hrozby Ruska zo severu, ktorý sa nachádza na otvorenom mori.

Jenkins zdôraznil, že napriek kríze na Blízkom východe, kde je Hormuzský prieliv naďalej blokovaný pre konflikt USA a Izraela s Iránom, „Rusko zostáva najvážnejšou hrozbou pre našu bezpečnosť“. Povedal, že 10 členov Spoločných expedičných síl (JEF) minulý týždeň podpísalo vyhlásenie o zámere vytvoriť „mnohonárodné námorné sily“, ktoré by pôsobili ako „doplnok“ NATO.

Spojené štáty sa k tejto aliancii nepripoja, keďže Trump opakovane kritizoval Britániu za nedostatočnú aktívnu podporu bombardovania Iránu a lietadlové lode britského kráľovského námorníctva označil za „hračky“.

Aliancia JEF zahŕňa Holandsko, všetkých päť škandinávskych krajín (Dánsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Island) a tri pobaltské štáty (Lotyšsko, Litvu a Estónsko), pričom Británia je najväčším vojenským členom. Kanada tiež zvažuje vstup, keďže niektorí členovia NATO prehodnocujú svoje reakcie na rastúcu ruskú agresiu.

„Ruské vpády do našich vôd sa za posledné dva roky zvýšili takmer o tretinu,“ povedal veliteľ britského námorníctva.


Zdroj: SITA.sk - Briti varujú: ruské vpády rastú, Európa chystá spoločnú flotilu © SITA Všetky práva vyhradené.

