 Meniny má Anastázia
 24hod.sk    Zo zahraničia

30. apríla 2026

Tínedžerka pašovala na tele 30 chránených korytnačiek. Zatkli ju na letisku v Bangkoku


Tagy: Korytnačky Ohrozené druhy Pašovanie zvierat

Úrady preverujú jej možné napojenie na širšiu pašerácku sieť. Thajské úrady zadržali na bangkockom letisku tínedžerku, ktorá sa podľa vyšetrovateľov pokúsila prepašovať pod oblečením 30 ...



gettyimages 2227523024 676x376 30.4.2026 (SITA.sk) - Úrady preverujú jej možné napojenie na širšiu pašerácku sieť.


Thajské úrady zadržali na bangkockom letisku tínedžerku, ktorá sa podľa vyšetrovateľov pokúsila prepašovať pod oblečením 30 chránených indických hviezdicových korytnačiek, ktorých hodnota na čiernom trhu sa odhaduje približne na 9‑tisíc dolárov.

Podľa úradu pre ochranu voľne žijúcich živočíchov vzbudili podozrenie „nezvyčajné pohyby“ 19‑ročnej Taiwanky pri nástupe na let do Tchaj-peja. Pri následnej kontrole u nej našli 29 živých a jednu uhynutú korytnačku.

„Podozrivá použila lepiacu pásku na znehybnenie zvierat, vložila ich do látkových vreciek a pripevnila k svojmu telu, aby sa vyhla odhaleniu,“ uviedol úrad.

Tínedžerka čelí obvineniam z nelegálnej prepravy zvierat a obchádzania colnej kontroly. Úrady preverujú aj jej možné napojenie na širšiu pašerácku sieť. Thajsko je dlhodobo významným tranzitným uzlom pre pašerákov, ktorí predávajú ohrozené živočíchy na lukratívnom ázijskom čiernom trhu.

Indické hviezdicové korytnačky sú podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) zaradené medzi zraniteľné druhy.

Zachránené živočíchy boli odovzdané do starostlivosti ochranárom a poslúžia ako dôkazový materiál.


Zdroj: SITA.sk - Tínedžerka pašovala na tele 30 chránených korytnačiek. Zatkli ju na letisku v Bangkoku © SITA Všetky práva vyhradené.

