Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Tínedžerka pašovala na tele 30 chránených korytnačiek. Zatkli ju na letisku v Bangkoku
Thajské úrady zadržali na bangkockom letisku tínedžerku, ktorá sa podľa vyšetrovateľov pokúsila prepašovať pod oblečením 30 ...
30.4.2026 (SITA.sk) - Úrady preverujú jej možné napojenie na širšiu pašerácku sieť.
Thajské úrady zadržali na bangkockom letisku tínedžerku, ktorá sa podľa vyšetrovateľov pokúsila prepašovať pod oblečením 30 chránených indických hviezdicových korytnačiek, ktorých hodnota na čiernom trhu sa odhaduje približne na 9‑tisíc dolárov.
Podľa úradu pre ochranu voľne žijúcich živočíchov vzbudili podozrenie „nezvyčajné pohyby“ 19‑ročnej Taiwanky pri nástupe na let do Tchaj-peja. Pri následnej kontrole u nej našli 29 živých a jednu uhynutú korytnačku.
„Podozrivá použila lepiacu pásku na znehybnenie zvierat, vložila ich do látkových vreciek a pripevnila k svojmu telu, aby sa vyhla odhaleniu,“ uviedol úrad.
Tínedžerka čelí obvineniam z nelegálnej prepravy zvierat a obchádzania colnej kontroly. Úrady preverujú aj jej možné napojenie na širšiu pašerácku sieť. Thajsko je dlhodobo významným tranzitným uzlom pre pašerákov, ktorí predávajú ohrozené živočíchy na lukratívnom ázijskom čiernom trhu.
Indické hviezdicové korytnačky sú podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) zaradené medzi zraniteľné druhy.
Zachránené živočíchy boli odovzdané do starostlivosti ochranárom a poslúžia ako dôkazový materiál.
Zdroj: SITA.sk - Tínedžerka pašovala na tele 30 chránených korytnačiek. Zatkli ju na letisku v Bangkoku © SITA Všetky práva vyhradené.
Thai customs found 30 Indian star tortoises taped to a 19-year-old woman’s body at Suvarnabhumi Airport. She was heading to Taipei and is now facing wildlife smuggling charges. #Thailand #WildlifeCrime #Suvarnabhumi pic.twitter.com/HN656LKje3
— The Thaiger (@ThaigerNews) April 30, 2026
Prečítajte si tiež
Briti varujú: ruské vpády rastú, Európa chystá spoločnú flotilu
Mesežnikov: Zo všetkých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie strán o spájaní, je postoj Matoviča najmenej dôležitý
