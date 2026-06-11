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11. júna 2026
Čo sa chystá v Moskve? Veľvyslanci Británie, Francúzska a Nemecka rokovali na ruskom ministerstve zahraničia
K stretnutiu došlo niekoľko dní po londýnskom samite s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Veľvyslanci Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka v Rusku rokovali vo štvrtok so zástupcom
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11.6.2026 (SITA.sk) - K stretnutiu došlo niekoľko dní po londýnskom samite s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Veľvyslanci Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka v Rusku rokovali vo štvrtok so zástupcom ruského ministra zahraničných vecí Michailom Galuzinom. K stretnutiu došlo niekoľko dní po londýnskom samite s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
„Práve sme mali dobrú diskusiu a neskôr dnes zverejníme vyhlásenie,“ povedal novinárom pred ministerstvom francúzsky veľvyslanec Nicolas de Riviere.
Moskva však uviedla, že veľvyslancom tlmočila kritiku „deštruktívnej“ politiky ich krajín v súvislosti s vojnou na Ukrajine, a obvinila ich, že chcú „pokračovať vo vojne proti Rusku v mene a na úkor“ európskych štátov.
Veľká Británia tento týždeň hostila Zelenského a lídrov Francúzska a Nemecka, ktorí podporili výzvu Kyjeva na priame rokovania s Moskvou. Prezident Vladimir Putin však skôr tento mesiac Zelenského ponuku na osobné stretnutie odmietol.
Stretnutia európskych veľvyslancov s ruskými predstaviteľmi sú od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine veľmi zriedkavé. Viaceré západoeurópske krajiny vrátane Francúzska však v posledných mesiacoch naznačili, že by bolo vhodné obnoviť dialóg s Moskvou s cieľom ukončiť konflikt.
Napriek neúspechu mierových rokovaní vedených Spojenými štátmi, ktoré sa pre americkú vojnu proti Iránu dostali do slepej uličky, Kremeľ uprednostňuje rozhovory s administratívou prezidenta Donalda Trumpa a nechce, aby sa do nich zapájali európske krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Čo sa chystá v Moskve? Veľvyslanci Británie, Francúzska a Nemecka rokovali na ruskom ministerstve zahraničia © SITA Všetky práva vyhradené.
Veľvyslanci Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka v Rusku rokovali vo štvrtok so zástupcom ruského ministra zahraničných vecí Michailom Galuzinom. K stretnutiu došlo niekoľko dní po londýnskom samite s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Kritika deštruktívnej politiky
„Práve sme mali dobrú diskusiu a neskôr dnes zverejníme vyhlásenie,“ povedal novinárom pred ministerstvom francúzsky veľvyslanec Nicolas de Riviere.
Moskva však uviedla, že veľvyslancom tlmočila kritiku „deštruktívnej“ politiky ich krajín v súvislosti s vojnou na Ukrajine, a obvinila ich, že chcú „pokračovať vo vojne proti Rusku v mene a na úkor“ európskych štátov.
Neobvyklé stretnutie
Veľká Británia tento týždeň hostila Zelenského a lídrov Francúzska a Nemecka, ktorí podporili výzvu Kyjeva na priame rokovania s Moskvou. Prezident Vladimir Putin však skôr tento mesiac Zelenského ponuku na osobné stretnutie odmietol.
Stretnutia európskych veľvyslancov s ruskými predstaviteľmi sú od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine veľmi zriedkavé. Viaceré západoeurópske krajiny vrátane Francúzska však v posledných mesiacoch naznačili, že by bolo vhodné obnoviť dialóg s Moskvou s cieľom ukončiť konflikt.
Napriek neúspechu mierových rokovaní vedených Spojenými štátmi, ktoré sa pre americkú vojnu proti Iránu dostali do slepej uličky, Kremeľ uprednostňuje rozhovory s administratívou prezidenta Donalda Trumpa a nechce, aby sa do nich zapájali európske krajiny.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Čo sa chystá v Moskve? Veľvyslanci Británie, Francúzska a Nemecka rokovali na ruskom ministerstve zahraničia © SITA Všetky práva vyhradené.
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