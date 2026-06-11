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 24hod.sk    Zo zahraničia

11. júna 2026

Čo sa chystá v Moskve? Veľvyslanci Británie, Francúzska a Nemecka rokovali na ruskom ministerstve zahraničia


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Veľvyslanci Európskej únie Vojna na Ukrajine

K stretnutiu došlo niekoľko dní po londýnskom samite s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Veľvyslanci Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka v Rusku rokovali vo štvrtok so zástupcom



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trump_russia_probe_ties_20632 2883ce5eac48418087c1ce65c4923962 1 676x454 11.6.2026 (SITA.sk) - K stretnutiu došlo niekoľko dní po londýnskom samite s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.


Veľvyslanci Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka v Rusku rokovali vo štvrtok so zástupcom ruského ministra zahraničných vecí Michailom Galuzinom. K stretnutiu došlo niekoľko dní po londýnskom samite s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Kritika deštruktívnej politiky


„Práve sme mali dobrú diskusiu a neskôr dnes zverejníme vyhlásenie,“ povedal novinárom pred ministerstvom francúzsky veľvyslanec Nicolas de Riviere.

Moskva však uviedla, že veľvyslancom tlmočila kritiku „deštruktívnej“ politiky ich krajín v súvislosti s vojnou na Ukrajine, a obvinila ich, že chcú „pokračovať vo vojne proti Rusku v mene a na úkor“ európskych štátov.

Neobvyklé stretnutie


Veľká Británia tento týždeň hostila Zelenského a lídrov Francúzska a Nemecka, ktorí podporili výzvu Kyjeva na priame rokovania s Moskvou. Prezident Vladimir Putin však skôr tento mesiac Zelenského ponuku na osobné stretnutie odmietol.

Stretnutia európskych veľvyslancov s ruskými predstaviteľmi sú od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine veľmi zriedkavé. Viaceré západoeurópske krajiny vrátane Francúzska však v posledných mesiacoch naznačili, že by bolo vhodné obnoviť dialóg s Moskvou s cieľom ukončiť konflikt.

Napriek neúspechu mierových rokovaní vedených Spojenými štátmi, ktoré sa pre americkú vojnu proti Iránu dostali do slepej uličky, Kremeľ uprednostňuje rozhovory s administratívou prezidenta Donalda Trumpa a nechce, aby sa do nich zapájali európske krajiny.



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Zdroj: SITA.sk - Čo sa chystá v Moskve? Veľvyslanci Británie, Francúzska a Nemecka rokovali na ruskom ministerstve zahraničia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Veľvyslanci Európskej únie Vojna na Ukrajine
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