Buc po triumfe opísal atmosféru, akú ešte nezažil

Košice 10. mája - Sklamané americké hviezdy ako Kane, Eichel, či Gaudreau, prechádzali mixzónou so zvesenými hlavami po zápase Slovenska s USA na MS v Košiciach. Práve z ich skalpu mali slovenskí hráči veľkú radosť, ktorú umocnil zážitok z výbornej atmosféry. Útočník Dávid Buc mal najintenzívnejšie zimomriavky v kariére už pred úvodným buly.Výborným výkonom v druhej tretine si Slováci prišli po zaslúžené víťazstvo. Získali v nej rozhodujúci dvojgólový náskok, v tretej tretine sa očakával zvýšený tlak Američanov. Zverenci Craiga Ramsaya však v nej pokračovali vo výbornej hre a napokon svoj triumf poistili ešte jedným gólom."Tréneri nám po druhom dejstve hovorili, aby sme stále pokračovali v útočnej hre, aby sme nezaliezli. Dobre sme urobili, hrali sme pekný hokej aj v tretej tretine a napokon sme boli odmenení," povedal po zápase Buc.Jeden z najkľúčovejších momentov duelu sa odohral šesť minút pred koncom tretej tretiny za stavu 3:1, kedy mali Američania možnosť presilovky. Slováci sa však bránili výborne. Bol to práve Buc, ktorý svojou aktivitou donútil k zákroku brankára Coryho Schneidera. Slovenský útočník následne vyhral vhadzovanie a ušetril ďalšie cenné sekundy. Ďalšie buly vyhral o pár sekúnd neskôr v obrannom pásme. "Každý má v tíme svoju úlohu. Ubránili sme to. Hráme ako tím a musíme v tom pokračovať," poznamenal Buc.Rozdielovým faktorom boli aj brankárske výkony. Schneider najmä v úvode pôsobil veľmi neisto, zatiaľ čo Patrik Rybár neuveriteľne pokojne. "Každé mužstvo musí mať podporu vzadu a my sme ju mali. Musíme si preniesť energiu z tohto zápasu do zajtrajšieho a dúfam, že fanúšikovia budú opäť náš šiesty hráč. Musíme dodržiavať všetko čo máme, potom máme šancu s každým súperom," skonštatoval 32-ročný center.Divákov nechválil iba Buc, ale takmer každý jeden respondent v mixzóne oblečený v slovenskom drese. "Zažil som šampionát v Dánsku. Prvý zápas s Čechmi bol vtedy neskutočný, ale to čo som zažil dnes si budem pamätať do konca života. Také zimomriavky som ešte nikdy nemal, najmä pri hymne na začiatku zápasu," opísal Buc atmosféru v hľadisku.Vstup do šampionátu je vždy dôležitý a triumf nad USA môže mať pre Slovákov v konečnom účtovaní veľkú cenu. "Súhlasím, ale pred zápasom by som nepovedal, že to je kľúčový zápas. Podľa mien má totiž USA najsilnejší tím. O to som radšej, že sa nám ho podarilo zaskočiť," uzavrel Buc.