Slováci idú do boja s cieľom zdolať Fínov na MS po 15 rokoch

Na archívnej snímke Jukka Jalonen, tréner Fínov. Foto: TASR/Martin Baumann Na archívnej snímke Jukka Jalonen, tréner Fínov. Foto: TASR/Martin Baumann

Predpokladané zostavy:



Fínsko: Lankinen - Ohtamaa, Hakanpää, Koivisto, Lehtonen, Jokiharju, Kaski, Mikkola, Lindbohm - Kakko, Ilomäki, Rajala - Kuusela, Luostarinen, Savinainen - Ojamäki, Tyrväinen, Kiviranta - Anttila, Lammikko, Manninen



Slovensko: Čiliak/Rybár - Černák, Sekera, Jaroš, Marinčin, Ďaloga, Fehérváry, Čajkovský, Koch - Pánik, Krištof, Tatar - Nagy, Sukeľ, Studenič - Lantoši, Zigo, Daňo - Liška, Buc, Bondra

Košice 11. mája (TASR) - Iba 24 hodín po zápase s USA nastúpia hokejisti Slovenska proti ďalšiemu z favoritov turnaja Fínsku. Náročný duel proti silnému zámorskému tímu budú mať v nohách aj severania, ktorí turnaj odštartovali v piatok o 16.15 h s Kanadou. Stretnutie A-skupiny MS v Košiciach Slovensko - Fínsko je na programe v sobotu 11. mája od 20.15 h.Fíni pricestovali na šampionát po úspešných výsledkoch v príprave, z uplynulých 10 zápasov vyhrali osem. V generálke, ktorou bol duel so Švédskom na Českých hokejových hrách, však prehrali 1:2. V kádri trénera Jukku Jalonena sú prekvapujúco iba dvaja hráči, ktorí si v sezóne 2018/2019 zahrali v NHL - útočník Floridy Panthers Juho Lammikko a obranca Chicaga Blackhawks Henri Jokiharju, pričom ani jeden z nich neskóroval. "Ja si myslím, že Fíni aj tak postavili kvalitný tím. Určite budú veľmi rýchli. Videl som ich tréningy, na ktorých boli agresívni, silní na puku. Bude to ťažký súper. Síce nepriniesli hráčov z NHL, no stále majú svoju kvalitu z domácej ligy. Na nedávnom turnaji v Česku hrali veľmi dobre. Pre nás to bude veľmi ťažký súper, navyše hneď deň po Amerike," uviedol asistent trénera SR Andrej Podkonický.Čerstvé skúsenosti s fínskym hokejom majú dvaja hráči slovenského tímu. Okrem neúspešného finalistu najvyššej fínskej súťaže Michala Krištofa aj brankár Denis Godla. Ten má za sebou už štyri sezóny vo Fínsku, v ročníku 2018/2019 bol oporou tímu KalPa Kuopio. "Budú silní s pukom a výborne korčuliarsky vybavení. Nemajú v Košiciach žiadne veľké hviezdy z NHL, takže to z ich strany bude o kolektívnej hre. Je to pre mňa prekvapenie, že neprišli hráči zo zámoria. Vsadili na štrnásť hráčov z domácej ligy, ktorí majú šancu sa ukázať. Mám tam aj spoluhráča Eetu Luostarinena, s ktorým sme už aj prehodili pár slov," uviedol Godla.Vzájomné zápasy dlhodobo vyznievajú pre Fínov. Zatiaľ poslednú konfrontáciu z apríla 2017 síce vyhrali Slováci (3:2), bol to však iba siedmy slovenský triumf v 34. vzájomnom stretnutí. Slováci nezdolali tohto súpera na vrcholných podujatiach od MS 2004, odvtedy plynie deväťzápasová víťazná "šampionátová" séria Fínov. Tí vyhrali celkovo 24 duelov, tri sa skončili remízou a sedem vyhrali slovenskí reprezentanti, aj celkové skóre hovorí jasne v prospech "Suomi" 107:65.Tréner Fínov Jukka Jalonen už nepočíta so žiadnymi ďalšími posilami. Deň pred štartom šampionátu zapísal na oficiálnu súpisku plný počet hráčov - 22 korčuliarov a troch brankárov.